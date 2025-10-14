Thi tài năng nhạc cụ học sinh Hà Nội: 42 trường chỉ lấy 1 em vào chung kết

Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông lần thứ nhất (năm học 2025-2026) dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn thành phố Hà Nội, không phân biệt công lập hay tư thục.

Liên hoan nhằm hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực thẩm mỹ, kỹ năng biểu cảm nghệ thuật cho học sinh phổ thông; từng bước khuyến khích mỗi học sinh làm quen và sử dụng thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ.

Liên hoan sẽ gồm 3 vòng thi: cấp trường, cấp xã phường/cụm trường THPT/cụm trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) và chung kết cấp thành phố.

Học sinh Hà Nội tham gia Liên hoan các ban nhạc học sinh thủ đô năm học 2024-2025 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Theo dự thảo kế hoạch tổ chức, ở vòng chung kết, mỗi xã phường hoặc cụm trung tâm GDNN - GDTX chỉ được cử 1 thí sinh tham dự; mỗi cụm trường THPT được cử tối đa 2 thí sinh tham dự.

Như vậy, với 126 xã phường và 16 cụm trường, tổng số thí sinh được dự thi cấp thành phố chưa đến 200 em.

Đại diện các trường học và các xã, phường đồng loạt kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh quy định nói trên nhằm mở rộng hơn cơ hội cho học sinh.

Phường Yên Hoà cho biết, trên địa bàn phường có đến 42 trường tiểu học và THCS, trong đó có nhiều trường tư thục - nơi phong trào văn nghệ, giáo dục nghệ thuật rất phát triển. Tổng số học sinh của phường ước tính gần 100.000 em, nhưng chỉ 1 học sinh duy nhất được lựa chọn để đi thi chung kết. Điều này sẽ gây khó khăn lớn cho ban giám khảo.

Đại diện phường mong muốn Sở sẽ tăng chỉ tiêu cho những phường có đông trường học như Yên Hoà.

Đại diện phường Hai Bà Trưng có quan điểm tương tự. Đề xuất của phường Hai Bà Trưng là tăng lên 2 “suất” vào chung kết cho mỗi xã, phường.

Giải thích về dự thảo mỗi xã phường chỉ có 1 học sinh vào chung kết liên hoan tài năng nhạc cụ, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương cho hay lãnh đạo Sở đã rất cân nhắc khi đưa ra chỉ tiêu này.

“Hà Nội hiện có 126 xã phường, nếu mỗi phường có 1 em vào chung kết thì tổng là 126 em. Lấy 126 em đó chia cho 30 quận, huyện như trước đây thì mỗi quận huyện có 4 em, như vậy không phải là ít.

Tuy nhiên, thực tế các xã phường không đồng đều về số trường học thuộc địa bàn quản lý. Có xã phường 42 trường như Yên Hoà, có xã phường chỉ có 2-4 trường thôi. Sở sẽ thảo luận lại, có thể sẽ tăng số học sinh vào chung kết cho những phường có đông trường học”, ông Trần Thế Cương nói.

Về cách thức tổ chức, Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông ở cấp trường và cấp xã phường/cụm trường THPT/cụm trung tâm GDNN - GDTX sẽ không chia bảng theo độ tuổi. Chỉ ở vòng chung kết, các thí sinh mới được chia làm 3 bảng gồm: Tiểu học, THCS và THPT - GDTX.

Ông Trần Thế Cương dự tính có thể sẽ có thêm bảng chuyên nghiệp dành cho những học sinh đang học nghệ thuật tại các trường nghệ thuật trên địa bàn thủ đô.

Trước câu hỏi liệu những thí sinh đạt giải chính thức tại liên hoan này có được cộng điểm hoặc vào thẳng lớp 10 công lập hay không, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết rất mong muốn điều này nhưng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT không cho phép.

Dự kiến, vòng thi cấp trường phải hoàn thành trước 15/11, vòng thi cấp xã phường/cụm trường THPT/cụm trung tâm GDNN - GDTX hoàn thành trước ngày 30/11. Vòng chung kết diễn ra vào ngày 20/12 và đêm công diễn nghệ thuật dự kiến vào ngày 3/2/2026.

Năm học 2025-2026 là lần đầu tiên ngành giáo dục Hà Nội tổ chức cuộc thi chơi nhạc cụ. Với cách thức tổ chức nhiều vòng chặt chẽ, tiêu chí nghệ thuật gắt gao, sân chơi này được kỳ vọng sẽ phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng âm nhạc xuất sắc trong giới học sinh phổ thông.