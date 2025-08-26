Thí sinh điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng không trúng tuyển, trường lên tiếng

Ngày 26/8, Trường Đại học Ngân hàng thông tin chính thức về việc thí sinh phản ánh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển.

Theo nhà trường, nguyên tắc xét tuyển của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã được công bố thông qua đề án tuyển sinh (số 1920/QĐ/ĐHNH ngày 11/6/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM và nguyên tắc xét tuyển trong thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (số 1122/TB-ĐHNH-HĐTS ngày 23/7/2025).

Đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp môn có toán và ngữ văn, hoặc toán, hoặc ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Đối với các phương thức khác, điểm môn toán và văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng.

Để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ ngày 30/8, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tiếp nhận thắc mắc về kết quả xét tuyển qua bộ phận tuyển sinh của trường.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cam kết đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, có nhiều ý kiến phản ánh Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã điều chỉnh thông báo điều kiện xét tuyển, khiến thí sinh dư điểm chuẩn vẫn không trúng tuyển. Những ý kiến này cho rằng dù có điểm thi cao hơn điểm chuẩn trường công bố vẫn không trúng tuyển ngành Luật và Luật kinh tế do trường sửa điều kiện xét tuyển.

Cụ thể, X., một thí sinh giấu danh tính cho biết, dù điểm thi cao hơn điểm chuẩn ngành Luật kinh tế 0,75 điểm, thí sinh vẫn bị đánh trượt vì môn toán chỉ đạt 5,25. Đáng nói, toán không nằm trong tổ hợp xét tuyển của thí sinh.

X. khẳng định, khi trường công bố điểm sàn xét tuyển, thông tin tuyển sinh của trường vẫn ghi rõ tiêu chí ngành luật là "các tổ hợp xét tuyển có môn toán và ngữ văn, hoặc toán, hoặc ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm (theo thang 10, với các phương thức khác điểm toán và văn được quy đổi tương ứng)".

Tuy nhiên, ngày 24/8, thí sinh tra cứu lại quy định thì tiêu chí đã được sửa thành: "Thí sinh phải đạt tối thiểu 6 điểm môn toán và ngữ văn (theo thang 10, với các phương thức khác điểm toán và văn được quy đổi tương ứng)".

Điều này có nghĩa là, thí sinh phải đạt 6 điểm trở lên ở đồng thời cả môn toán và văn, thay vì chỉ cần 6 điểm ở 1 trong 2 môn. Nhiều thí sinh trượt trong ngỡ ngàng. Bởi sự thay đổi đó diễn ra khi các em đã đăng ký nguyện vọng.

Một điểm đáng lưu ý là, môn toán thi tốt nghiệp THPT 2025 chỉ có 12,2% thí sinh đạt từ 7 trở lên và có tới 56,4% điểm dưới trung bình. Điểm 6 toán có thể xem là mức điểm khá với thí sinh ban tự nhiên và khó với thí sinh ban xã hội.