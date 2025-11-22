Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Sinh viên là trung tâm của sứ mệnh giáo dục đại học

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Trường Đại học Văn Lang và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì diễn ra ngày 22/11.

Đồng thời, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ mong muốn sinh viên không ngừng rèn đức, luyện tài, trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm để thích ứng với một thế giới luôn biến động.

Bên cạnh việc tích lũy kiến thức chuyên môn, sinh viên hãy nuôi dưỡng trong tim mình tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội, luôn ghi nhớ thông điệp hướng đến sự xuất sắc, sẵn sàng thích ứng, luôn sáng tạo và nuôi dưỡng tinh thần phụng sự.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (thứ 2 từ trái qua) tại buổi lễ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong các thành tựu, ông Thưởng cũng đánh giá cao Trường Đại học Văn Lang là cơ sở giáo dục Việt Nam đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng QS Thế giới theo lĩnh vực năm 2025, trong đó ngành Nghệ thuật trình diễn xếp hạng top 51-100 toàn cầu và ngành Mỹ thuật/Thiết kế xếp top 101-150.

Trường cũng nằm trong nhóm 601-800 đại học có ảnh hưởng hàng đầu thế giới vì mục tiêu phát triển bền vững (THE Impact Rankings 2025).

Trong thời gian tới, ông Thưởng đề nghị nhà trường tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ lớn trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, trường khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Đảng về giáo dục đào tạo, về đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ… (Nghị quyết 71, 57, 68, 59… của Bộ Chính trị) phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường với tinh thần bứt phá, hiệu quả.

Đặc biệt, trường cần làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động thực hiện đổi mới giáo dục đại học theo các nghị quyết Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đại diện trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thứ hai, ông nhấn mạnh việc coi trọng công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học.

Thứ ba, nhà trường cần tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế; đào tạo các ngành nghề thế mạnh để phù hợp nhu cầu xã hội.

Thứ tư, trường tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với các trường đại học, tổ chức giáo dục uy tín để tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực hội nhập toàn cầu.