Thêm trường cấp 3, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội sẽ ra sao?

Theo thông lệ, Hà Nội sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào trung tuần tháng 4.

Năm ngoái, thành phố có 122 trường THPT công lập. Số này bao gồm 4 trường chuyên, 115 trường không chuyên và 3 trường tự chủ. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 79.740 học sinh.

Tuy nhiên, tháng 7/2025, sau khi công bố điểm chuẩn, 2 trường THPT mới thành lập là Phúc Thịnh (quận Đông Anh cũ) và Đỗ Mười (quận Hoàng Mai cũ) bất ngờ được Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển “tràn tuyến”, mỗi trường được tuyển 450 học sinh.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Nguồn tuyển là những thí sinh không đỗ bất kỳ nguyện vọng nào trong đợt tuyển sinh trước đó.

Số thí sinh trúng tuyển thực tế của cả hai trường là 988 em.

Năm 2026 sẽ là năm tuyển sinh chính thức đầu tiên của Trường Phúc Thịnh và Trường Đỗ Mười, góp phần làm tăng đáng kể tổng chi tiêu vào THPT công lập của thành phố.

Cũng theo kế hoạch, 1 trường THPT công lập mới trên địa bàn phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy cũ) sẽ đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

Ngoài ra, thành phố cũng đang triển khai thêm một loạt dự án trường cấp 3 công lập khác trên địa bàn.

Cụ thể, ở khu vực phía Bắc, huyện Đông Anh cũ đã triển khai đồng loạt nhiều dự án trường THPT từ năm 2024. Ngoài trường Phúc Thịnh đã hoạt động, dự án Trường THPT Việt Hùng dự kiến sẽ hoàn thành trước mùa tuyển sinh năm nay. Dự án Trường THPT Uy Nỗ cũng đang được tiến hành.

Phối cảnh Trường THPT ở Phú Diễn, Hà Nội (Ảnh: H.H.).

Ở khu vực phía Tây, dự án Trường THPT trên ô đất ký hiệu F/THPT1, đường Trần Vỹ, phường Phú Diễn, đang xây dựng. Công trình có diện tích khoảng 10.000m², quy mô 4 tầng, do UBND phường Phú Diễn đầu tư trong giai đoạn 2025-2026.

Bên cạnh việc xây mới, Hà Nội cũng rà soát, sắp xếp lại quỹ nhà đất công. Theo thống kê, 126 địa phương đã hoàn tất rà soát trụ sở dôi dư, trong đó có 7 cơ sở được đề xuất chuyển đổi công năng làm trường học. Tại khu vực trung tâm, phường Cầu Giấy có 2 cơ sở; phường Khương Đình và phường Nghĩa Đô đều có 1 cơ sở.

Việc bổ sung trường mới và tận dụng trụ sở dôi dư được kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô tuyển sinh lớp 10 và tỷ lệ học sinh được vào học công lập trên địa bàn thành phố.