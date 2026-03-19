Thầy trò biên giới Đồng Tháp mừng rỡ vì sắp có trường phổ thông nội trú
(Dân trí) - Theo thầy giáo Hậu, đa số học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm thuê, con cái gửi ông bà chăm sóc, có trường nội trú các em sẽ được thầy cô tận tình dạy bảo.
Sáng 19/3, tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới đất liền, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và an sinh xã hội cho vùng biên giới.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.
Về phía tỉnh Đồng Tháp, có ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh những khó khăn đặc thù của bà con vùng biên giới như Thường Phước, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Hồng Ngự, Thường Lạc. Ông cho biết, điều kiện đi lại còn cách trở, sinh kế chưa ổn định và môi trường học tập của học sinh còn nhiều hạn chế.
Theo ông Tuấn, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng và lâu dài. "Đây thật sự là môi trường giáo dục toàn diện, nơi các em học sinh được nuôi dưỡng, rèn luyện và phát triển trong điều kiện tốt hơn, là cơ hội để học sinh vùng biên được tiếp cận tri thức một cách bền vững, công bằng", ông Tuấn khẳng định.
Mô hình trường nội trú liên cấp còn góp phần ổn định dân cư, tạo "điểm tựa an sinh" vững chắc, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với quê hương, qua đó góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.
Ghi nhận tại điểm khởi công Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Thường Phước, ông Ngô Minh Hậu, giáo viên phụ trách đội Trường THCS Thường Phước, cho biết ngôi trường mới sẽ sáp nhập từ hai trường THCS Thường Phước và Tiểu học Thường Phước 1B, với hơn 1.100 học sinh THCS.
Ông Hậu chia sẻ, đa số học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm thuê, con cái gửi ông bà chăm sóc, thậm chí nhiều em mồ côi, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn.
"Có trường phổ thông nội trú, các em sẽ có nơi ăn ở, học hành dưới sự dạy bảo tận tình, chăm lo sức khỏe, ăn uống... từ các thầy cô giáo. Những em học sinh ở xa, điều kiện đến trường còn khó khăn cũng sẽ có chỗ học hành tử tế," ông Hậu bày tỏ.
Em Trần Thị Y Phụng (lớp 6A4, Trường THCS Thường Phước) không giấu được niềm vui: "Em nghe anh hai nói sáng nay sẽ khởi công trường phổ thông nội trú, sắp tới ba anh em chúng em sẽ được học chung trường, cùng đi, cùng về cha mẹ em cũng yên tâm hơn." Phụng và hai anh em mình thường tự đạp xe đi học từ 15 đến 30 phút mỗi sáng, cha mẹ em làm nghề vác lúa mướn ở Campuchia.
Trong giai đoạn 2026-2029, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã, phường biên giới, với tổng mức đầu tư 1.876 tỷ đồng. Các dự án bao gồm Trường TH - THCS Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Phước, Thường Thới Hậu và Hồng Ngự.
Trong đó, Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Thường Phước là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển giáo dục vùng biên giới của tỉnh. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích gần 49.000m2, với tổng vốn đầu tư gần 263 tỷ đồng, dự kiến phục vụ hơn 2.000 học sinh và đội ngũ giáo viên. Đây được kỳ vọng sẽ là "mái nhà chung" ấm áp, nơi nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh vùng biên.