Thầy trò biên giới Đồng Tháp mừng rỡ vì sắp có trường phổ thông nội trú

Sáng 19/3, tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới đất liền, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và an sinh xã hội cho vùng biên giới.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Đồng Tháp, có ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh những khó khăn đặc thù của bà con vùng biên giới như Thường Phước, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Hồng Ngự, Thường Lạc. Ông cho biết, điều kiện đi lại còn cách trở, sinh kế chưa ổn định và môi trường học tập của học sinh còn nhiều hạn chế.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Tuấn, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng và lâu dài. "Đây thật sự là môi trường giáo dục toàn diện, nơi các em học sinh được nuôi dưỡng, rèn luyện và phát triển trong điều kiện tốt hơn, là cơ hội để học sinh vùng biên được tiếp cận tri thức một cách bền vững, công bằng", ông Tuấn khẳng định.

Mô hình trường nội trú liên cấp còn góp phần ổn định dân cư, tạo "điểm tựa an sinh" vững chắc, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với quê hương, qua đó góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Ông Ngô Minh Hậu, giáo viên phụ trách đội Trường THCS Thường Phước dẫn học sinh dự lễ khởi công.

Ghi nhận tại điểm khởi công Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Thường Phước, ông Ngô Minh Hậu, giáo viên phụ trách đội Trường THCS Thường Phước, cho biết ngôi trường mới sẽ sáp nhập từ hai trường THCS Thường Phước và Tiểu học Thường Phước 1B, với hơn 1.100 học sinh THCS.

Ông Hậu chia sẻ, đa số học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm thuê, con cái gửi ông bà chăm sóc, thậm chí nhiều em mồ côi, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn.

"Có trường phổ thông nội trú, các em sẽ có nơi ăn ở, học hành dưới sự dạy bảo tận tình, chăm lo sức khỏe, ăn uống... từ các thầy cô giáo. Những em học sinh ở xa, điều kiện đến trường còn khó khăn cũng sẽ có chỗ học hành tử tế," ông Hậu bày tỏ.

Em Trần Thị Y Phụng (lớp 6A4, Trường THCS Thường Phước) không giấu được niềm vui: "Em nghe anh hai nói sáng nay sẽ khởi công trường phổ thông nội trú, sắp tới ba anh em chúng em sẽ được học chung trường, cùng đi, cùng về cha mẹ em cũng yên tâm hơn." Phụng và hai anh em mình thường tự đạp xe đi học từ 15 đến 30 phút mỗi sáng, cha mẹ em làm nghề vác lúa mướn ở Campuchia.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng lãnh đạo bộ ngành và tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú TH - THCS Thường Phước.