Thầy giáo lội bùn, vượt sạt lở vẫn ôm chặt bó hoa để tặng đồng nghiệp

Clip ghi lại hình ảnh một thầy giáo vượt qua đoạn đường sạt lở, bùn lầy để trở về trường đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội vào ngày 20/11.

Trong clip được chia sẻ rộng rãi, người xem không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh thầy giáo, một tay xách dép, tay còn lại ôm chặt bó hoa, cẩn trọng vượt qua con đường núi trơn trượt, lầy lội với bùn đỏ ngập đến đầu gối.

Thầy Vỹ vượt một điểm sạt lở, phía sau là đồng nghiệp cũng cầm bó hoa (Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ).

Xung quanh là cảnh đất đá lởm chởm, ngổn ngang do sạt lở. Phía sau thầy là một đồng nghiệp khác, áo mưa lấm lem đất, cũng đang nỗ lực vượt qua quãng đường đầy thử thách này.

Clip đã nhận được nhiều lượt bình luận và chia sẻ, với nhiều người bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước những khó khăn, vất vả mà các thầy cô giáo vùng cao phải đối mặt, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Thầy giáo trong clip là ông Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng.

Theo thầy Vỹ, clip được một người đi cùng quay lại vào ngày thầy trở về trường sau khi tham dự buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Hà Nội cách đây ít ngày.

Khi trở về địa phương, mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường, khiến bùn đất ngập đến tận đầu gối. Thầy Vỹ cho biết quãng đường khoảng 130km từ phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) lên đến trường thường chỉ mất vài giờ, nhưng hôm đó phải mất gần 7 tiếng mới đến nơi.

Thầy Vỹ xách dép, lội bùn đến đầu gối nhưng vẫn ôm chặt bó hoa (Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ).

Chuyến đi bắt đầu bằng xe khách, nhưng khi gặp điểm sạt lở đầu tiên, thầy và mọi người phải xuống lội bộ. Sau đó, thầy tiếp tục đi xe máy và lại gặp điểm sạt lở thứ hai, buộc phải lội bộ thêm khoảng 30 phút nữa trước khi có thể tiếp tục hành trình bằng xe máy để đến trường.

"Dù đã quen với cảnh núi rừng nhưng trời mưa, sạt lở khắp nơi nên cũng hơi sợ", thầy Vỹ tâm sự.

Dù bước chân mỏi nhừ sau nhiều giờ lội bộ qua những đoạn đường sạt lở, bùn đất và đá lởm chởm, thầy Vỹ vẫn ôm chặt bó hoa. Đây là món quà thầy đã chuẩn bị để tặng đồng nghiệp nhân ngày 20/11.

Nhiều năm gắn bó với học sinh vùng núi cao, thầy Vỹ thấu hiểu những vất vả, hy sinh thầm lặng của các đồng nghiệp, những người vẫn ngày ngày vượt khó để mang con chữ đến với các em nhỏ nơi non cao.

"Ngày lễ này, chỉ mong đem chút niềm vui cho anh em trong trường. Niềm hạnh phúc giản dị nhất của các thầy cô nơi đây là các em học sinh đến lớp đầy đủ, đều đặn mỗi ngày", thầy Vỹ bộc bạch.