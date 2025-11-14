Học 2 buổi/ngày tại các xã biên giới của thành phố rộng nhất nước

Dù đối mặt với nhiều thách thức, các xã biên giới tại thành phố Đà Nẵng vẫn nỗ lực triển khai chương trình dạy học 2 buổi/ngày, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh vùng cao.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc, xã Avương, với 314 học sinh, đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số có nhà cách trường hàng chục km, việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc, xã Avương, tham gia buổi tuyên truyền pháp luật (Ảnh: Hiền Thúy).

Cô Nguyễn Thị Mai Quế, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Chúng tôi đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ, khảo sát ý kiến phụ huynh, học sinh và giáo viên để thống nhất phương án giảng dạy phù hợp. Trước mắt, chúng tôi bố trí dạy 2 lớp khối 9, kết hợp hài hòa giữa học lý thuyết và hoạt động ngoài giờ, tránh quá tải cho học sinh và giáo viên”.

Thầy Trần Hữu Nhất, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bhalêê (xã Avương), khẳng định chủ trương dạy học 2 buổi/ngày là đúng đắn và mang tính nhân văn sâu sắc.

Theo thầy Nhất, việc này giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống và tham gia các hoạt động trải nghiệm, thể chất, góp phần phát triển toàn diện.

Nhà trường linh hoạt phân loại học sinh theo năng lực, tăng cường dạy tiếng Việt và phụ đạo học sinh yếu vào buổi chiều, đồng thời tạo môi trường giao tiếp thân thiện giúp học sinh dân tộc Cơtu tự tin hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn do tỷ lệ giáo viên trên lớp ít, số tiết học tăng gây áp lực về chi trả chế độ và công tác xã hội hóa giáo dục.

“Chúng tôi phải vận động phụ huynh và các nguồn lực địa phương để duy trì tiết học tiếng Anh, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn khiến việc này không dễ dàng”, thầy Nhất chia sẻ.

Ông Alăng Arấy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Avương, cho biết xã có 5 trường học với gần 1.250 học sinh. Chính quyền xã đã hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị và tuyển dụng thêm 8 giáo viên hợp đồng để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục của địa phương từng bước được nâng lên, học sinh chuyên cần hơn và tỷ lệ học sinh yếu giảm rõ rệt.

Giờ học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bhalêê, xã Avương (Ảnh: Hiền Thúy).

“Việc duy trì dạy học 2 buổi/ngày không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn hình thành phẩm chất, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay”, ông Alăng Arấy nhấn mạnh.

Tại xã biên giới Hùng Sơn, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lý Tự Trọng cũng đang nỗ lực duy trì chương trình học 2 buổi/ngày.

Thầy Huỳnh Phước Tài, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đã tận dụng tối đa phòng học để bố trí cho khối lớp 9 học 2 buổi nhằm củng cố kiến thức và phụ đạo học sinh yếu. Việc được địa phương hỗ trợ tuyển thêm giáo viên đã phần nào khắc phục tình trạng thiếu nhân lực.

Xã Hùng Sơn có 7 trường với 41 điểm trường, 82 lớp học và gần 1.700 học sinh. Dù điều kiện đi lại còn nhiều trở ngại, tinh thần vượt khó của thầy và trò nơi đây đang lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm mang tri thức đến gần hơn với học sinh vùng cao biên giới.

Chủ trương dạy học 2 buổi/ngày đang dần trở thành bước chuyển quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn của Đà Nẵng, khẳng định nỗ lực của chính quyền, ngành giáo dục và đội ngũ nhà giáo trong việc đem đến môi trường học tập bình đẳng, toàn diện cho mọi học sinh.