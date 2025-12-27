Chỉ 40% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tại trường top đầu cả nước

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Bách khoa là đơn vị thành viên có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn thấp nhất trong hệ thống.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM chỉ có hơn 40% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Cụ thể, năm 2025, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của trường này chỉ ở mức 40,6%.

Xếp sau là Trường Đại học Quốc tế với tỷ lệ 44,7%; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 47,2%; Trường Đại học Công nghệ Thông tin 53,3%.

Ở chiều ngược lại, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cao nhất hệ thống với 87,5%; tiếp đến là Trường Đại học Kinh tế - Luật với 71,1% và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là 62%.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tại một số trường và đơn vị thành viên vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trong giai đoạn 2026-2030, Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn lên 70%.

Để hiện thực hóa mục tiêu, các đơn vị thành viên xác định nhiều giải pháp trọng tâm như rà soát, chuẩn hóa chương trình đào tạo theo hướng tinh gọn, hợp lý, gắn với yêu cầu thực tiễn và nhu cầu thị trường lao động.

Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái chăm sóc người học toàn diện, trong đó chú trọng vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm nhằm theo dõi tiến trình học tập, kịp thời phát hiện và hỗ trợ sinh viên có nguy cơ chậm tiến độ hoặc bỏ học.

Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn tại các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2025 (Ảnh chụp lại báo cáo).

Thực tế, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn thấp không chỉ là vấn đề của riêng Đại học Quốc gia TPHCM mà còn diễn ra tại nhiều cơ sở giáo dục đại học khác. Nhiều trường ghi nhận tỷ lệ này chỉ dao động trong khoảng 20-40%.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, năm 2022 chỉ gần 25% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn; năm 2023 tăng lên 31,56% và đến năm 2024 đạt 41,14%.

Trong khi đó, tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, năm 2023 tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đạt trên 46%, nhưng đến năm 2024 giảm xuống còn khoảng 40%.

Ở khối trường tư thục, nhiều trường cũng có tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn thấp. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn ghi nhận tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn năm 2024 là 37,3% và năm học 2025 là 37,8%. Trường Đại học Hoa Sen đạt 48,9% trong năm 2024, Trường Đại học Văn Lang có tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn khoảng 44% trong năm nay.