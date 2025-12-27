Học sinh TPHCM chính thức được nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 2 tuần

Học sinh TPHCM được nghỉ Tết tối đa 2 tuần (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã ký ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của ngành GD&ĐT thành phố.

Giáo viên, học sinh, người lao động bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 11 ngày.

Thời gian bắt đầu từ 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) đến hết 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng).

Bên cạnh đó, căn cứ vào Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục đơn vị và có thể linh hoạt, tạo điều kiện điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh nhưng không quá 2 tuần trong thời gian lịch nghỉ Tết như trên, bao gồm thứ bảy và chủ nhật).

Việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định; đảm bảo tiến độ, đủ thời lượng, chất lượng giáo dục và phù hợp với khung kế hoạch chung của thành phố.

Trong thời gian nghỉ, các trường cần bố trí, sắp xếp các bộ phận trực cơ quan, chú ý đảm bảo an ninh, an toàn; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị trong suốt thời gian nghỉ Tết.

Các cơ sở giáo dục treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Lễ theo quy định.

Đình An