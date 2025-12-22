Hạ thi đua, xử lý giáo viên phạt tiền, bắt học sinh dậy lúc 5h sáng

Ngày 22/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hoà, TPHCM), cho biết nhà trường đã có phương án xử lý bước đầu đối với thầy giáo N.V.T.Đ. vì có một số biện pháp quản lý, giáo dục học sinh không phù hợp.

Theo đó, căn cứ theo nội quy, quy chế của nhà trường, thầy giáo N.V.T.Đ. sẽ bị hạ thi đua, dừng nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm từ học kỳ 2 và phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu từ hình thức phạt học sinh. Đồng thời, nhà trường vẫn tiếp tục các thủ tục kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật.

Ông Dương Tấn Phước cho biết, trong thời gian học sinh ôn tập, chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ 1, nhà trường ưu tiên ổn định tâm lý cho học sinh lớp 8/3.

Sang đầu học kỳ 2, trường sẽ bố trí giáo viên chủ nhiệm mới theo nguyện vọng của phụ huynh và học sinh, đồng thời tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm đối với giáo viên liên quan.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang thông tin thêm, nhà trường đã rút kinh nghiệm về vụ việc trên với toàn thể giáo viên trong trường.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, phụ huynh học sinh lớp 8/3 phản ánh giáo viên chủ nhiệm là thầy N.V.T.Đ. có một số hình thức quản lý lớp học gây bức xúc cho học sinh và gia đình.

Cụ thể, phụ huynh cho rằng giáo viên đã phạt tiền học sinh, yêu cầu các em thức dậy từ 5h sáng, đi ngủ trước 21h tối, giao cho lớp trưởng điểm danh việc sinh hoạt cá nhân của bạn học.

Đồng thời, theo phụ huynh, có trường hợp 1 học sinh bị phạt đứng suốt nhiều tiết học liên tiếp trong thời gian dài.

Nhà trường đã mời giáo viên bị phản ánh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 8/3 để làm rõ từng nội dung.

Tại buổi làm việc, giáo viên chủ nhiệm đã thừa nhận một số cách xử lý là chưa phù hợp, phụ huynh và nhà trường thống nhất phương án giải quyết nhằm sớm ổn định tâm lý học sinh.

Cách đây 9 năm, nam giáo viên từng bị đình chỉ dạy vì mắng chửi, phạt quỳ học trò.