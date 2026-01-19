10 tỉnh thành dẫn đầu kỳ thi HSG quốc gia 2026, Hà Nội xuống hạng 5

Bảng tổng sắp số lượng giải thưởng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 có sự thay đổi lớn về thứ hạng các địa phương.

Đáng chú ý, Hà Nội nhiều năm dẫn đầu ở kỳ thi này đã lùi xuống vị trí thứ 5 với 207 giải. Các vị trí từ 1 đến 4 lần lượt là TPHCM (288 giải), Ninh Bình (238 giải), Phú Thọ (229 giải) và Hải Phòng (208 giải).

Các tỉnh thành còn lại lọt vào top 10 gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lào Cai, Thái Nguyên và Hưng Yên.

(Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Sự thay đổi trong bảng xếp hạng top 10 phần lớn do các tỉnh được tăng số lượng thí sinh gấp 2-3 lần, từ 10 thí sinh mỗi đội tuyển của mỗi môn thi lên 20-30 thí sinh. Riêng TPHCM được tuyển tối đa 40 thí sinh trên mỗi đội tuyển.

Chỉ có Hà Nội là địa phương duy nhất trong top không thực hiện sáp nhập với tỉnh thành nào, giữ nguyên số lượng 20 thí sinh trên mỗi đội tuyển.

Về số giải nhất, Hà Nội giữ vững vị thế đầu bảng với 23 giải. Khối các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 2 với 15 giải nhất. 8 vị trí khác trong top 10 giải nhất lần lượt là Phú Thọ (11 giải), TPHCM - Nghệ An - Ninh Bình (cùng 10 giải), Bắc Ninh - Hải Phòng (9 giải), Thanh Hoá (8 giải) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (6 giải).

(Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Xét thành tích theo trường, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) sở hữu 3 thủ khoa ở các môn tiếng Anh, tiếng Nga và địa lý.

Các trường có 2 thủ khoa gồm: Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (thủ khoa môn toán và sinh), Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thủ khoa môn tiếng Trung và tiếng Nhật), Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - Phú Thọ (thủ khoa môn lịch sử và tiếng Pháp).