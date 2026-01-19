Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
18 thủ khoa thi học sinh giỏi quốc gia: Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu

Hoàng HồngHuyên Nguyễn

(Dân trí) - Hải Phòng và Đại học Quốc gia Hà Nội đều có 3 thủ khoa môn thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, trong tổng số 13 môn thi có 18 thủ khoa, trong đó, có 3 thủ khoa đến từ Hải Phòng, 3 thủ khoa đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các tỉnh thành, đơn vị khác có thủ khoa gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội (2), Phú Thọ (2), Ninh Bình (2), Thanh Hoá (1), Hà Nội (1), Đại học Quốc gia TPHCM (1), Lạng Sơn (1), Hà Tĩnh (1), Nghệ An (1).

(Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Theo đó, thủ khoa môn toán năm nay tiếp tục là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với 36,5 điểm. 

Trường chuyên Sư phạm Hà Nội còn có một thủ khoa khác ở môn sinh học với 29,25 điểm.

Thủ khoa môn vật lý là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá với 34 điểm.

Thủ khoa môn hoá học là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với 37,75 điểm.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 1 thủ khoa ở môn tin học với 32,557 điểm.

Thủ khoa môn ngữ văn đến từ TPHCM với 16 điểm, là học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM. Trường này cũng chiếm 2 trong số 4 giải nhất môn ngữ văn của cả nước.

Môn tiếng Anh có 2 thủ khoa cùng 16,8 điểm, là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ninh Bình và Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng.

Danh sách tổng hợp 18 thủ khoa của 13 môn thi: 

 Môn Đơn vị Trường Học sinh 

 Toán học

Trường Đại học Sư phạm Hà NộiTHPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Lê Nhật Nam

36,5 điểm

 Vật lý Thanh HoáTHPT chuyên Lam Sơn

Lê Duy Khánh 34 điểm 

 Hoá họcĐại học Quốc gia Hà NộiTHPT chuyên Khoa học Tự nhiênĐang cập nhật 37,75 điểm  
 Sinh họcTrường Đại học Sư phạm Hà Nội THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

 Võ Thuỳ Trang

29,25 điểm

 Tin họcHà Nội THPT chuyên Hà Nội - AmsterdamĐang cập nhật 32,557 điểm   
 Ngữ vănĐại học Quốc gia TPHCMPhổ thông Năng khiếu

Nguyễn Minh Đức

16 điểm    

Lịch sử Lạng SơnTHPT chuyên Chu Văn An

Nguyễn Hoàng Minh

17,75 điểm

 Phú ThọTHPT chuyên Vĩnh Phúc

Ngô Hà Thủy

17,75 điểm

 Địa lý Hải PhòngTHPT chuyên Nguyễn Trãi

Võ Nguyễn Ngọc Hà

16,5 điểm

 Hà TĩnhTHPT chuyên Hà TĩnhĐang cập nhật 16,5 điểm
 Ninh BìnhTHPT chuyên Biên HoàĐang cập nhật 16,5 điểm
 Nghệ AnTHPT chuyên Phan Bội ChâuĐang cập nhật 16,5 điểm
 Tiếng Anh  Ninh BìnhTHPT chuyên Lê Hồng PhongĐang cập nhật 16,8 điểm    
 Hải PhòngTHPT chuyên Nguyễn Trãi

Trương Thị Lan Anh

16,8 điểm  

Tiếng PhápPhú ThọTHPT chuyên Vĩnh Phúc

Nguyễn Hải Nam

15,5 điểm

Tiếng NhậtĐại học Quốc gia Hà NộiTHPT chuyên Ngoại ngữĐang cập nhật 17,35 điểm
Tiếng TrungĐại học Quốc gia Hà NộiTHPT chuyên Ngoại ngữĐang cập nhật 16,8 điểm
Tiếng Nga Hải PhòngTHPT chuyên Nguyễn TrãiBùi Đức Anh  16,99 điểm

Môn lịch sử có 2 thủ khoa cùng 17,75 điểm, là học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An - Lạng Sơn và Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - Phú Thọ.

Môn địa lý có 4 thủ khoa cùng 16,5 điểm, là học sinh các trường: THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng, THPT chuyên Hà Tĩnh, THPT chuyên Biên Hoà - Ninh Bình, THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ chiếm 2 thủ khoa ở môn tiếng Trung và tiếng Nhật.

Thủ khoa tiếng Pháp đạt 15,55 điểm, là học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - Phú Thọ.

Trong khi đó, thủ khoa tiếng Nga là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm nay là kỳ thi đầu tiên chỉ có 39 đơn vị tham gia gồm 34 tỉnh thành và  5 đơn vị là trường đại học thuộc đại học.