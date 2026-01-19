18 thủ khoa thi học sinh giỏi quốc gia: Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, trong tổng số 13 môn thi có 18 thủ khoa, trong đó, có 3 thủ khoa đến từ Hải Phòng, 3 thủ khoa đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các tỉnh thành, đơn vị khác có thủ khoa gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội (2), Phú Thọ (2), Ninh Bình (2), Thanh Hoá (1), Hà Nội (1), Đại học Quốc gia TPHCM (1), Lạng Sơn (1), Hà Tĩnh (1), Nghệ An (1).

(Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Theo đó, thủ khoa môn toán năm nay tiếp tục là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với 36,5 điểm.

Trường chuyên Sư phạm Hà Nội còn có một thủ khoa khác ở môn sinh học với 29,25 điểm.

Thủ khoa môn vật lý là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá với 34 điểm.

Thủ khoa môn hoá học là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với 37,75 điểm.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 1 thủ khoa ở môn tin học với 32,557 điểm.

Thủ khoa môn ngữ văn đến từ TPHCM với 16 điểm, là học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM. Trường này cũng chiếm 2 trong số 4 giải nhất môn ngữ văn của cả nước.

Môn tiếng Anh có 2 thủ khoa cùng 16,8 điểm, là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ninh Bình và Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng.

Danh sách tổng hợp 18 thủ khoa của 13 môn thi:

Môn Đơn vị Trường Học sinh Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Lê Nhật Nam 36,5 điểm Vật lý Thanh Hoá THPT chuyên Lam Sơn Lê Duy Khánh 34 điểm Hoá học Đại học Quốc gia Hà Nội THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Đang cập nhật 37,75 điểm Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Võ Thuỳ Trang 29,25 điểm Tin học Hà Nội THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Đang cập nhật 32,557 điểm Ngữ văn Đại học Quốc gia TPHCM Phổ thông Năng khiếu Nguyễn Minh Đức 16 điểm Lịch sử Lạng Sơn THPT chuyên Chu Văn An Nguyễn Hoàng Minh 17,75 điểm Phú Thọ THPT chuyên Vĩnh Phúc Ngô Hà Thủy 17,75 điểm Địa lý Hải Phòng THPT chuyên Nguyễn Trãi Võ Nguyễn Ngọc Hà 16,5 điểm Hà Tĩnh THPT chuyên Hà Tĩnh Đang cập nhật 16,5 điểm Ninh Bình THPT chuyên Biên Hoà Đang cập nhật 16,5 điểm Nghệ An THPT chuyên Phan Bội Châu Đang cập nhật 16,5 điểm Tiếng Anh Ninh Bình THPT chuyên Lê Hồng Phong Đang cập nhật 16,8 điểm Hải Phòng THPT chuyên Nguyễn Trãi Trương Thị Lan Anh 16,8 điểm Tiếng Pháp Phú Thọ THPT chuyên Vĩnh Phúc Nguyễn Hải Nam 15,5 điểm Tiếng Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội THPT chuyên Ngoại ngữ Đang cập nhật 17,35 điểm Tiếng Trung Đại học Quốc gia Hà Nội THPT chuyên Ngoại ngữ Đang cập nhật 16,8 điểm Tiếng Nga Hải Phòng THPT chuyên Nguyễn Trãi Bùi Đức Anh 16,99 điểm

Môn lịch sử có 2 thủ khoa cùng 17,75 điểm, là học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An - Lạng Sơn và Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - Phú Thọ.

Môn địa lý có 4 thủ khoa cùng 16,5 điểm, là học sinh các trường: THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng, THPT chuyên Hà Tĩnh, THPT chuyên Biên Hoà - Ninh Bình, THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ chiếm 2 thủ khoa ở môn tiếng Trung và tiếng Nhật.

Thủ khoa tiếng Pháp đạt 15,55 điểm, là học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - Phú Thọ.

Trong khi đó, thủ khoa tiếng Nga là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm nay là kỳ thi đầu tiên chỉ có 39 đơn vị tham gia gồm 34 tỉnh thành và 5 đơn vị là trường đại học thuộc đại học.