Thần đồng Pennsylvania vào đại học lúc 9 tuổi

Ở tuổi lên 9, phần lớn trẻ em còn chưa hình dung được ước mơ trong tương lai của mình. Nhiều em chỉ đơn giản nói muốn trở thành giáo viên, lính cứu hỏa hay y tá. Nhưng với Aiden, cậu đã xác định rõ mục tiêu trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi. Thậm chí, cậu khẳng định mình đang tiến rất gần đến việc biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Wilkins đang theo học tại Đại học Ursinus và là tân sinh viên trẻ nhất trong lịch sử trường. Cậu cho biết việc học chưa bao giờ là điều khó khăn.

“Từ năm 3 tuổi, em đã xem các video giải phẫu và đặc biệt bị cuốn hút khi nhìn thấy bộ não” Aiden chia sẻ.

Aiden Wilkins, 9 tuổi, đang theo học ngành thần kinh học tại Trường Ursinus. (Ảnh: NBC Philadelphia)

Trong lớp học thần kinh học, Aiden ngồi cạnh những sinh viên từ 18 đến 20 tuổi để cùng nghiên cứu.

“Lý do em muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi là vì em thích giúp đỡ những bạn nhỏ cùng trang lứa. Thật buồn khi thấy các bạn mắc chứng rối loạn thần kinh”, Aiden chia sẻ.

Ba buổi mỗi tuần, Wilkins sẽ có mặt tại Đại học Ursinus để học trực tiếp. Những ngày còn lại, cậu tham gia lớp học trực tuyến tại Reach Cyber Charter School, với tư cách là học sinh năm hai trung học phổ thông.

Mẹ của cậu bé, bà Veronica Wilkins, bày tỏ niềm tự hào: “Thật tuyệt vời khi con trai tôi đang viết nên lịch sử và con cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Tôi cho rằng việc được ghi nhận và lắng nghe là vô cùng quan trọng”.

Bà Veronica nhớ lại, ngay từ khi mới biết nói, Aiden đã bộc lộ tố chất đặc biệt: “Con trai tôi đọc biển báo, sửa câu cho người khác, thậm chí còn viết cả phương trình đại số”.

Ba năm trước, cậu vượt qua bài kiểm tra dành cho học sinh năng khiếu bậc trung học. Khoảng một năm trước, Aiden bày tỏ mong muốn tìm kiếm thử thách mới. Sau khi cân nhắc, bà Veronica đã chọn Đại học Ursinus nhờ chương trình đào tạo phù hợp và gần nhà.

“Điều khiến tôi tự hào là tất cả mọi thứ đều do Aiden tự thực hiện. Tôi chỉ đứng sau hỗ trợ, còn con luôn chủ động theo đuổi điều mình muốn”, bà Veronica nói.

Aiden cũng mong muốn lan tỏa thông điệp: “Em muốn mọi người biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể trở thành hiện thực. Từ câu chuyện của em, chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể đạt được mục tiêu của mình”.