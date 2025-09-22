Tuyên dương học sinh dũng cảm cứu bạn thoát khỏi kẻ truy sát

Sáng 22/9, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần của Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Thạch Chí Khang (12 tuổi, học sinh lớp 5), do đã có tinh thần dũng cảm cứu bạn thoát khỏi sự truy sát của đối tượng phạm tội.

Em Thạch Chí Khang đã mở cửa cho bạn là em T.T.P. (13 tuổi) vào nhà trốn và kiên quyết không mở cửa, dù bị kẻ sát nhân đe dọa.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tuyên dương, khen thưởng em Thạch Chí Khang (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại buổi tuyên dương, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, thay mặt lãnh đạo phường ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, nhanh trí cứu bạn của em Thạch Chí Khang.

Theo ông Tâm, hành động của em Khang thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm, dũng cảm của thiếu nhi, tuổi trẻ nhà trường và xứng đáng là tấm gương sáng về tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn.

Nhờ leo qua tường và được Khang giúp đỡ, cháu bé 13 tuổi may mắn thoát chết (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đã có thư biểu dương em Thạch Chí Khang có hành động cao đẹp, không ngại nguy hiểm để giúp bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ thảm sát và kịp thời báo cơ quan chức năng đưa bạn đi cấp cứu.

"Hành động của em Khang không chỉ cứu sống một con người, mà còn thắp sáng lên trong lòng mỗi chúng ta niềm tin về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái - những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.

Đó chính là tấm gương sáng ngời để toàn thể học sinh noi theo, là minh chứng sống động rằng, tuổi nhỏ nhưng ý chí và nghĩa cử có thể lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

Tại buổi lễ tuyên dương, em Thạch Chí Khang nhận thư khen, giấy khen và được nhận tiền khen thưởng do các cá nhân tổ chức trao tặng. Ngoài ra, trước hoàn cảnh khó khăn của em Khang, thầy cô giáo của Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn ủng hộ giúp em có thêm chi phí trang trải cuộc sống.

Trước đó, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, dùng tiền cá nhân "thưởng nóng" em Khang và đề nghị các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng cho hành động dũng cảm của em Khang.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (áo xanh), "thưởng nóng" em Khang vì có hành động dũng cảm cứu giúp bạn kịp thời (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí phản ánh, rạng sáng 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) ra tay sát hại chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.).

Thuận dùng dao tấn công làm cháu P. bị thương. Cháu P. đã trèo qua tường và được em Khang đưa vào nhà, thoát khỏi sự truy đuổi của Thuận. Thời điểm này, Thuận đuổi theo, liên tục gõ cửa, yêu cầu em Khang mở cửa để vào nhưng em Khang nhất quyết khước từ để cứu bạn.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường, cướp xe máy, tài sản của người đi đường và mặc áo chống nắng cải trang để tẩu thoát. Thuận bị công an bắt giữ sau khoảng 7 giờ gây án.

Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố về tội Giết người, Cướp tài sản.