Tân sinh viên đi thuê phòng trọ: Vội vàng là "dính bẫy"

Ảnh trên mạng lung linh, phòng thật thất vọng

Mỗi mùa nhập học, thị trường phòng trọ tại các đô thị lớn lại trở nên nhộn nhịp. Đây cũng là dịp để những kẻ gian tung đủ chiêu trò kiếm lợi.

Một trong những chiêu trò quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều sinh viên mắc bẫy là “treo ảnh một đằng, thực tế một nẻo”.

Những tấm hình chụp phòng trọ sáng sủa, gọn gàng, đôi khi được chỉnh sửa thêm ánh sáng, trang trí lung linh, được đăng trên các nền tảng mạng xã hội hoặc các website cho thuê trọ. Thế nhưng, khi đến tận nơi, sự thật phũ phàng thường hiện ra.

Thu Hà, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM, chia sẻ: “Trên Facebook, hình phòng rất đẹp, thoáng đãng, giá lại rẻ. Nhưng đến nơi thì phòng cũ kỹ, ẩm thấp, chật chội. Chủ trọ bảo căn trong ảnh đã có người thuê, rồi dụ mình đặt cọc căn phòng khác”.

Ảnh bên trái do môi giới chụp để giới thiệu với khách, trong khi ảnh bên phải là thực tế khi người thuê trực tiếp đến xem trọ (Ảnh: NVCC).

Không chỉ riêng Hà, nhiều sinh viên khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Minh Anh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết đã phải “ngậm đắng” mất cọc 2 triệu đồng vì tin vào những bức ảnh lung linh.

“Phòng trọ ở ngoài đời nhỏ hơn trong hình rất nhiều, nhà vệ sinh lại ở ngoài sân chung, không đúng như mô tả. Em định rút lại tiền cọc thì chủ trọ khăng khăng không trả”, Minh Anh kể.

Ngoài ra, nhiều chủ nhà và môi giới còn sử dụng chiêu thổi phồng diện tích và chất lượng phòng. Họ thường chụp ảnh bằng ống kính góc rộng, khiến căn phòng nhỏ hẹp trông như rộng rãi, thoáng đãng. Có khi phòng chỉ vỏn vẹn 10m² nhưng được rao là 20m².

“Đến nơi thì vừa nhỏ vừa nóng nực, khác hoàn toàn với những gì họ hứa hẹn. Nhưng vì đã mất tiền cho môi giới, sinh viên đành ngậm ngùi ở tạm hoặc bỏ tiền thuê chỗ khác, thiệt thòi đủ đường”, Bảo Châu, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bức xúc.

Những chiêu trò này không mới, nhưng năm nào cũng tái diễn, bởi tân sinh viên thường vội vàng tìm chỗ ở mà thiếu kinh nghiệm kiểm chứng. Chính tâm lý “sợ mất chỗ” khiến nhiều bạn dễ dàng đặt cọc khi chưa xem kỹ phòng, tạo cơ hội cho các chủ trọ thiếu uy tín trục lợi.

“Phòng ma” và môi giới giả

Một chiêu khác khiến nhiều bạn trẻ mất tiền ngay từ bước đầu là “phòng ma” - những căn phòng trên thực tế không hề tồn tại. Kẻ gian thường đánh vào tâm lý ham rẻ của sinh viên mới nhập học, tung tin cho thuê với giá rẻ bất ngờ, kèm những lời hối thúc như “giữ chỗ ngay kẻo mất”, “chỉ còn một phòng duy nhất”.

Chiêu thức quen thuộc là yêu cầu chuyển khoản trước một khoản tiền cọc để “xác nhận”, rồi sau đó… biến mất.

Nhiều bài đăng trên các hội nhóm chia sẻ về chiêu trò lừa đảo của các môi giới giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Bảo Châu kể lại trải nghiệm đáng nhớ: “Mình thấy một tin cho thuê phòng giá chỉ 1,2 triệu/tháng, rẻ hơn hẳn so với mặt bằng chung. Người đăng bảo phải chuyển trước 500.000 đồng để giữ chỗ, nếu không thì người khác lấy mất. Mình tin, chuyển khoản luôn. Nhưng sau đó thì họ chặn số, mất liên lạc hoàn toàn. Lúc ấy mới nhận ra mình bị lừa, tiền mất mà phòng thì không hề có thật”.

Không ít sinh viên khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Minh Quân, sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết anh từng mất trắng 700.000 đồng khi đặt cọc “phòng ma” được quảng cáo ở khu vực quận Bình Thạnh cũ.

“Ảnh phòng rất đẹp, lại gần trường. Nhưng khi đến đúng địa chỉ thì nơi đó chỉ là một căn nhà khóa cửa, hàng xóm nói chưa từng có ai cho thuê ở đó”, Quân kể lại.

Điểm chung trong những vụ việc này là kẻ gian thường tận dụng sự thiếu kinh nghiệm và tâm lý nóng vội của sinh viên. Chỉ cần vài bức ảnh cắt ghép trên mạng cùng lời hứa hẹn hấp dẫn, chúng dễ dàng chiếm được lòng tin của người đang vội tìm chỗ ở. Một cú chuyển khoản vài trăm nghìn tưởng chừng nhỏ, nhưng với nhiều sinh viên xa nhà, đó là số tiền cả tuần ăn uống.

Thu thêm phí vô lý dưới danh nghĩa an toàn

Ngay cả khi đã có phòng, sinh viên vẫn có thể bị “móc túi” bằng những khoản phí bất hợp lý. Nhiều chủ trọ vin vào lý do an toàn, tiện ích để thu thêm tiền từ người thuê.

Đăng Khoa, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, kể lại: “Dạo gần đây, do nhiều vụ cháy nổ nên khu trọ mình lắp thêm bình chữa cháy, mặt nạ, chuông báo cháy. Nhưng thay vì chủ trọ chi trả, họ bắt mỗi phòng đóng vài trăm nghìn. Điều làm mình bức xúc là giá họ đưa ra cao gấp đôi so với ngoài thị trường. Rõ ràng họ lợi dụng lý do an toàn để thu thêm từ sinh viên”.

Thu Phượng, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, cùng nhóm bạn từng gặp phải trường hợp sau khi chuyển nhà, người cho thuê liền đưa ra những khoản phí “từ trên trời rơi xuống” và yêu cầu trừ toàn bộ vào tiền cọc nhà.

Tuy nhiên, Thu Phượng đã mạnh dạn lên tiếng, đưa ra bằng chứng về tình trạng phòng và hợp đồng để cuối cùng chủ trọ không thể “gian lận”.

Bài đăng chia sẻ câu chuyện “gian lận” của chủ nhà trọ mà Thu Phượng gặp phải (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, nhiều bạn phản ánh bị “vẽ” thêm các loại phí như vệ sinh, an ninh, Internet, thậm chí phí giữ xe cao bất thường. Dù mỗi khoản không quá lớn, nhưng cộng dồn lại, số tiền này trở thành gánh nặng đáng kể đối với sinh viên vốn đã hạn hẹp tài chính.

Không ít người cho rằng những khoản phí này giống như “bẫy ẩn”, ban đầu giá thuê được niêm yết vừa túi tiền, nhưng khi cộng dồn phí, tổng chi trả hàng tháng lại cao gần bằng phòng ở khu trung tâm.

Thực tế, đây là “chiêu” mà nhiều chủ trọ tận dụng để giữ chân người thuê. Họ nắm tâm lý sinh viên thường ngại chuyển trọ vì mất công tìm kiếm, vận chuyển, nên sau khi ký hợp đồng, người thuê đành chấp nhận “nhắm mắt cho qua” trước các loại phí phát sinh. Điều này không chỉ gây áp lực tài chính mà còn tạo ra tâm lý bức bối, thiếu niềm tin giữa chủ và người ở trọ.

Theo anh Tiến Dũng, nhân viên tư vấn bất động sản tại TPHCM, nguyên nhân chính khiến sinh viên dễ bị lừa là tâm lý ham rẻ và vội vàng.

“Các bạn thường sợ mất phòng nên chuyển tiền giữ chỗ ngay, mà không đi xem trực tiếp, không đọc kỹ hợp đồng. Đây là sai lầm lớn nhất”, anh nhận định.

Khi tìm phòng, sinh viên nên khảo sát sớm để có nhiều lựa chọn. Quan trọng nhất là trực tiếp đến xem phòng, kiểm tra kỹ tình trạng và khu vực xung quanh. Hợp đồng cần ghi rõ chi phí điện, nước, internet và điều kiện trả phòng.

Sinh viên tuyệt đối không nên đặt cọc online và nên ưu tiên tìm phòng qua bạn bè giới thiệu, các hội nhóm uy tín hoặc trung tâm hỗ trợ sinh viên.

Những câu chuyện trên không chỉ là lời cảnh tỉnh cho tân sinh viên mà còn phản ánh một thực trạng nhức nhối trong thị trường thuê trọ hiện nay. Tìm được một nơi ở phù hợp không chỉ là việc ổn định chỗ ở, mà còn là bài học đầu tiên về sự cẩn trọng, kỹ năng tự bảo vệ mình nơi thành phố xa lạ.

Phương Thảo, Khánh Ly