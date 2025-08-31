Lịch thi lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh thành

Lịch thi lớp 10 năm 2026 sẽ thay đổi đáng kể so với thông lệ.

Lý do quan trọng là Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT sớm hơn 2 tuần, vào ngày 11-12/6.

Đây là thời điểm mà phần lớn các tỉnh thành cũ tổ chức thi lớp 10 trong các năm học trước. Như vậy, để đảm bảo công tác tổ chức, các tỉnh sẽ phải điều chỉnh lịch thi lớp 10 sớm hơn (vào cuối tháng 5, đầu tháng 6) hoặc muộn hơn (cuối tháng 6 và tháng 7).

Việc sắp xếp, sắp xếp các đơn vị hành chính từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành cũng làm thay đổi lịch tuyển sinh đầu cấp do mỗi tỉnh thành trước khi sáp nhập có một khung thời gian năm học khác nhau.

Năm học 2025-2026, Bộ yêu cầu các địa phương phải hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước 31/7/2026. Tức sẽ không có tỉnh thành nào tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 7 hay tháng 8.

Hà Nội và TPHCM có lịch tuyển sinh lớp 10 truyền thống từ khoảng cuối tuần thứ nhất đến tuần thứ hai của tháng 6.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tham mưu thành phố đẩy lịch thi năm tới ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 2 tuần, tức vào cuối tháng 6/2026, để học sinh lớp 9 có thêm thời gian để ôn tập.

TPHCM sau sáp nhập chưa có kế hoạch cụ thể. Năm 2025, tỉnh Bình Dương cũ thi lớp 10 vào ngày 28-31/5. Trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM cũ đều thi ngày 6-7/6.

Sơn La và Cần Thơ đều chốt lịch thi lớp 10 vào tháng 6/2026 theo khung thời gian năm học 2025-2026 song chưa có ngày cụ thể.

Thanh Hoá, Quảng Ninh và Lâm Đồng (sáp nhập từ 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng) đều dự kiến tổ chức vào tháng 7/2026. Thanh Hoá chưa có lịch chi tiết; Quảng Ninh chốt lịch 3-5/7/2026; Lâm Đồng thi sớm hơn, vào ngày 1-3/7/2026.

Một số tỉnh thành quyết định tổ chức kỳ thi lớp 10 vào cuối tháng 5, ngay sau khi kết thúc học kỳ II. Quảng Ngãi (sáp nhập từ 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi) dự kiến lịch thi từ ngày 30/5/2026 đến ngày 1/6/2026.

Tuyên Quang (sáp nhập từ 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang) sẽ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong 2 ngày 27-28/5/2026.

Tương tự, Lai Châu dự kiến thi trong 2 ngày 25-26/5/2026. Riêng kỳ thi tuyển sinh bổ sung vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ diễn ra vào tháng 8/2026.