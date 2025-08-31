Fica Fica DTiNews DTiNews
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
  3. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2025

Lịch thi lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh thành

Hoàng Hồng
Hoàng Hồng

(Dân trí) - Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi lớp 10 công lập theo địa giới hành chính mới với 34 tỉnh thành, thay vì 63 tỉnh thành như thông lệ.

Lịch thi lớp 10 năm 2026 sẽ thay đổi đáng kể so với thông lệ.

Lý do quan trọng là Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT sớm hơn 2 tuần, vào ngày 11-12/6.

Đây là thời điểm mà phần lớn các tỉnh thành cũ tổ chức thi lớp 10 trong các năm học trước. Như vậy, để đảm bảo công tác tổ chức, các tỉnh sẽ phải điều chỉnh lịch thi lớp 10 sớm hơn (vào cuối tháng 5, đầu tháng 6) hoặc muộn hơn (cuối tháng 6 và tháng 7).

Việc sắp xếp, sắp xếp các đơn vị hành chính từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành cũng làm thay đổi lịch tuyển sinh đầu cấp do mỗi tỉnh thành trước khi sáp nhập có một khung thời gian năm học khác nhau.

Năm học 2025-2026, Bộ yêu cầu các địa phương phải hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước 31/7/2026. Tức sẽ không có tỉnh thành nào tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 7 hay tháng 8.

Hà Nội và TPHCM có lịch tuyển sinh lớp 10 truyền thống từ khoảng cuối tuần thứ nhất đến tuần thứ hai của tháng 6.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tham mưu thành phố đẩy lịch thi năm tới ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 2 tuần, tức vào cuối tháng 6/2026, để học sinh lớp 9 có thêm thời gian để ôn tập.

TPHCM sau sáp nhập chưa có kế hoạch cụ thể. Năm 2025, tỉnh Bình Dương cũ thi lớp 10 vào ngày 28-31/5. Trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM cũ đều thi ngày 6-7/6.

Sơn La và Cần Thơ đều chốt lịch thi lớp 10 vào tháng 6/2026 theo khung thời gian năm học 2025-2026 song chưa có ngày cụ thể. 

Thanh Hoá, Quảng Ninh và Lâm Đồng (sáp nhập từ 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng) đều dự kiến tổ chức vào tháng 7/2026. Thanh Hoá chưa có lịch chi tiết; Quảng Ninh chốt lịch 3-5/7/2026; Lâm Đồng thi sớm hơn, vào ngày 1-3/7/2026.

Một số tỉnh thành quyết định tổ chức kỳ thi lớp 10 vào cuối tháng 5, ngay sau khi kết thúc học kỳ II. Quảng Ngãi (sáp nhập từ 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi) dự kiến lịch thi từ ngày 30/5/2026 đến ngày 1/6/2026.

Tuyên Quang (sáp nhập từ 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang) sẽ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong 2 ngày 27-28/5/2026.

Tương tự, Lai Châu dự kiến thi trong 2 ngày 25-26/5/2026. Riêng kỳ thi tuyển sinh bổ sung vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ diễn ra vào tháng 8/2026.

 STT Tỉnh/thành Lịch thi lớp 10 năm 2026 dự kiến
 1Hà Nội Tháng 6/2026
 2TPHCM Trước 31/7/2026
3Hải Phòng Trước 31/7/2026
4Huế Trước 31/7/2026
 5Đà Nẵng Trước 31/7/2026
 6Cần Thơ Tháng 6/2026
 7Quảng Ninh3-5/7/2026
 8Lạng SơnTrước 31/7/2026
 9Cao Bằng Trước 31/7/2026
 10Thái Nguyên Trước 31/7/2026
11Tuyên Quang27-28/5/2026
12Lào Cai Trước 31/7/2026
13Lai Châu25-26/5/2026
14Điện Biên Trước 31/7/2026
15Sơn La Tháng 6/2026
16Phú Thọ Trước 31/7/2026
17Bắc Ninh Trước 31/7/2026
18Hưng Yên Trước 31/7/2026
19Ninh Bình Trước 31/7/2026
20Thanh HoáTháng 7/2026
21Nghệ An Trước 31/7/2026
22Hà Tĩnh Trước 31/7/2026
23Quảng Trị Trước 31/7/2026
24Quảng Ngãi30/5-1/6/2026
25Gia LaiTrước 31/7/2026
26Đắk Lắk Trước 31/7/2026
27Khánh Hoà Trước 31/7/2026
28Lâm Đồng1-3/7/2026
29Đồng Nai Trước 31/7/2026
30Tây Ninh Trước 31/7/2026
31An Giang Trước 31/7/2026
32Đồng Tháp Trước 31/7/2026
33Cà Mau Trước 31/7/2026
34Vĩnh Long Trước 31/7/2026