5 tỉnh thành dự kiến sáp nhập hàng chục trường đại học, cao đẳng

Sáp nhập hàng chục đại học, cao đẳng tại các địa phương

Tại Cà Mau, dự kiến trong 6 trường cao đẳng sẽ sắp xếp, tinh gọn lại thành 3.

Cụ thể, hai trường Cao đẳng Y tế Cà Mau và Bạc Liêu sáp nhập với nhau. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Nghề Bạc Liêu và Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau sáp nhập với Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

Cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: N.T).

Sở GD&ĐT Phú Thọ đề xuất nhập Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và lĩnh vực Sư phạm của Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Đại học Hùng Vương.

Các nhóm còn lại của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc sẽ nhập vào Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Kinh tế - Công nghệ Hòa Bình và Nghề Sông Đà hợp thành Cao đẳng Nghề Hòa Bình.

Sau sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng y tế, 3 trường cao đẳng nghề thuộc 3 khu vực là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, giảm 4 trường cao đẳng.

Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 640 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bao gồm Trường Đại học Hà Tĩnh, 38 trường THPT, 148 trường THCS, 220 trường tiểu học và 233 trường mầm non.

Theo phương án mới, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất tiếp tục nghiên cứu sáp nhập Trường Đại học Hà Tĩnh thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc theo chỉ đạo mới của Bộ GD&ĐT.

Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 5 trường dạy nghề của Hà Tĩnh dự kiến giữ nguyên.

Thanh Hoá dự kiến sáp nhập hai đại học, gồm trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hồng Đức. Bên cạnh đó, Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Cao đẳng Nghề Nghi Sơn, Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Kỹ nghệ Thanh Hóa được sáp nhập với nhau.

Tại TPHCM, dự kiến khoảng 30 trường cao đẳng, trung cấp sẽ được sắp xếp lại thành 19 trường. Trong đó, giữ nguyên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Thủ Dầu Một. Trường Đại học Sài Gòn tiếp nhận Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ GD&ĐT chưa thể sắp xếp trường trực thuộc

Theo văn bản Bộ GD&ĐT gửi Bộ Nội vụ ngày 15/10, đơn vị này chưa thể sắp xếp các đại học trực thuộc bởi đang vướng hai đề án khác nhau.

Cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT được giao rà soát, sắp xếp đơn vị trực thuộc, báo cáo phương án trước 25/9 nhưng Bộ chưa thực hiện do đang chủ trì đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và đề án chuyển một số trường về địa phương quản lý.

Cả nước có khoảng 200 trường đại học công lập, trong đó Bộ GD&ĐT quản lý khoảng 60 trường, các bộ ngành hơn 100, còn lại thuộc thẩm quyền của địa phương.

Trường ĐH Hà Tĩnh được địa phương đề xuất thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Tư liệu).

Các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT đều nằm trong đề án sắp xếp thuộc Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và đề án thuộc nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học và công nghệ. Do vậy, Bộ dự kiến đề xuất thực hiện bằng cách gộp hai đề án trên thành một và trình Thủ tướng xem xét.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng vướng mắc khi sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Theo đề xuất của Bộ này, cho phép chỉ rà soát, sắp xếp tinh gọn các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo khu vực liên phường, xã.

Việc tổ chức thành trường trung học nghề hay sáp nhập vào trường trung cấp, cao đẳng sẽ được thực hiện sau khi mô hình trung học nghề được công nhận.

Tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2025 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, sẽ thực hiện cuộc đại sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trong vòng 3 tháng tới.

Người đứng đầu ngành giáo dục khẳng định, cuộc đại sắp xếp các cơ sở giáo dục lần này là một mệnh lệnh, là thời cơ, là thời vận, thời điểm để giáo dục đại học bứt phá.