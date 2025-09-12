Suất ăn bán trú 15.000 đồng ở trường miền núi nhận "mưa lời khen"

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip về bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Vũ Quang, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ người đăng chia sẻ, hàng trăm học sinh được ăn trong phòng rộng rãi, sạch sẽ, có điều hòa và quạt mát. Các dãy bàn trải khăn gọn gàng, mỗi em có khay inox riêng. Thực đơn thay đổi từng ngày với món ăn đa dạng.

Hình ảnh học sinh Trường Tiểu học Vũ Quang với bữa ăn 15.000 đồng gây "sốt" trên mạng xã hội (Ảnh: Mạnh Hà).

Được biết, mỗi suất ăn có giá 15.000 đồng (chưa bao gồm kinh phí nấu ăn, phục vụ), nhà trường công khai niêm yết và mời phụ huynh trực tiếp giám sát.

Dưới mỗi bài viết, nhiều phụ huynh và người dùng mạng xã hội đa số bày tỏ sự hài lòng.

Tài khoản N.T.T. bình luận: "Suất ăn chất lượng quá ạ! Phù hợp với túi tiền, con được tự lập và rèn nề nếp tốt. Mong tất cả các trường đều có suất ăn như vậy".

"Thật tuyệt vời, hy vọng trường tiểu học nào cũng làm được để các con có sức khỏe học buổi chiều", tài khoản H.Đ.T. chia sẻ.

Một phụ huynh chia sẻ: "Con mình học ở đây, suất ăn 15.000 đồng cộng thêm 8.000 đồng tiền chăm sóc. Con ngày nào cũng khen ngon và ăn hết. Các cô còn dạy không lãng phí thức ăn nên rất yên tâm".

Hình ảnh học sinh ăn ngon miệng với món ăn đa dạng (Ảnh: Mạnh Hà).

Ngày 12/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Đinh Thị Hồng Lĩnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Quang, cho biết nhà trường tổ chức cho học sinh ăn bán trú hơn 10 năm nay.

Theo bà Lĩnh, năm học 2025-2026, trường có 447 học sinh, trong đó 422 em ăn bán trú, chỉ 25 em do nhà gần và có các lý do riêng nên không đăng ký. Việc ăn bán trú được quản lý chặt chẽ, tất cả các khâu từ nhận thực phẩm, chế biến đến nhà ăn đều có camera giám sát, hình ảnh được lưu lại.

Phụ huynh khi có nhu cầu đều có thể trực tiếp vào kiểm tra, chỉ cần báo bảo vệ ở cổng trường là sẽ được mời vào.

Nhà trường lắp nhiều camera giám sát, quản lý (Ảnh: Mạnh Hà).

"Mỗi suất, riêng thức ăn có giá 15.000 đồng, còn tiền công các cô nấu ăn, phục vụ, chăm sóc buổi trưa thêm 8.000 đồng. Để thực hiện việc ăn bán trú, nhà trường trước đây có 5 cô cấp dưỡng, nhưng nay một cô xin nghỉ. Tuy nhiên, các nhân sự còn lại vẫn đảm bảo công việc. Họ đều có chứng chỉ đào tạo", bà Lĩnh thông tin.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, qua theo dõi trên mạng xã hội, ngoài những lời khen, một số ý kiến cho rằng nhà trường dàn dựng rồi chụp hình.

Trước ý kiến này, bà Lĩnh cho biết hình ảnh được một phụ huynh đưa lên mạng xã hội.

"Chúng tôi công khai giá cả, thực đơn, nguồn gốc thực phẩm. Nhà trường ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm như thịt, gà, cá và chỉ đưa về đồ tươi sống. Chúng tôi không dùng thức ăn chế biến sẵn mà chỉ mua gà sống về làm thịt, cá tươi về chế biến, tự xay thịt làm chả", bà Lĩnh khẳng định.

Nữ hiệu trưởng nhấn mạnh: "Tôi từng nói trước phụ huynh nhà trường rằng nếu ai phát hiện nhà trường bớt xén chỉ một đồng, cô hiệu trưởng sẽ xin từ chức".

Bà Lĩnh thông tin thêm, nhà trường thực hiện ăn bán trú vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 và chỉ phục vụ bữa trưa. Sau khi ăn, các em nghỉ ngơi tại trường, có các cô thay phiên quản lý, chăm sóc.