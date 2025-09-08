Hiệu trưởng ở TPHCM đưa gần 500 học sinh đi xem phim "Mưa đỏ"

Tại Trường THCS Vân Đồng, phường Xóm Chiếu, TPHCM, cô Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng nhà trường mua vé cho gần 500 học sinh lớp 8, lớp 9 cùng nhiều giáo viên ở trường đi xem bộ phim “Mưa đỏ” đang gây sốt tại các rạp chiếu phim.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước đó, cô Lê Thị Thuỳ và nhiều giáo viên trong trường đi xem phim “Mưa đỏ” và thấy đây là bộ phim hay và ý nghĩa về lịch sử.

Với mong muốn học sinh có thêm kênh để hiểu thêm về văn hoá, lịch sử đất nước cũng như ý nghĩa của cuộc sống thời mình, cô Thuỳ quyết định mua vé cho học sinh xem phim.

Đây là bộ phim dán nhãn T13 (dành cho từ 13 tuổi trở lên) nên đối tượng học sinh đi xem phim là các em lớp 8, lớp 9.

Trường THPT Ten Lơ Man, TPHCM tổ chức cho hơn 200 học sinh đi xem bộ phim Mưa đỏ theo nguyện vọng đăng ký của các em.

Ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là hoạt động giáo dục truyền thống giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước.

Thông qua bộ phim, nhà trường mong muốn các em thấu hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với tương lai của đất nước. Đồng thời, qua đó các em trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập cũng như góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lý tưởng sống trong mỗi học sinh.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, vào tối 5/9, phim “Mưa đỏ” cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp. Với thành tích này, Mưa đỏ trở thành tác phẩm đạt 500 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử màn ảnh Việt, xô đổ kỷ lục trước đó của Mai.

Năm 2024, phim của Trấn Thành từng mất hơn 20 ngày để chạm mốc doanh thu 500 tỷ đồng.

Học sinh Trường THPT Ten Lơ Man trong rạp xem phim "Mưa đỏ" (Ảnh: H.K).

“Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng dựa theo kịch bản của nhà văn Chu Lai, có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...

Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.