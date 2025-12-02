Số phận mới của ngôi trường gần 23 tỷ đồng từng bỏ hoang

Sau thời gian dài bỏ hoang gây lãng phí, cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, thành phố Vinh cũ) đã chính thức đi vào hoạt động từ những ngày đầu tháng 12.

Ghi nhận trong buổi học đầu tiên, không khí háo hức, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt giáo viên và học sinh khi được học tập trong những phòng học mới khang trang, hiện đại.

Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết “Trường học gần 23 tỷ đồng xây xong bỏ không, hiệu trưởng nói gì?”, phản ánh tình trạng cơ sở 1 xuống cấp, học sinh phải chen chúc trong khi cơ sở 2 đầu tư hàng chục tỷ đồng lại không được sử dụng. Bài viết đã nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và chính quyền địa phương.

Cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) chính thức đón giáo viên và học sinh trong ngày đầu hoạt động (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngay sau khi thông tin được phản ánh, UBND phường Vinh Phú đã nhanh chóng vào cuộc, khảo sát và làm việc với ban giám hiệu nhà trường để tìm giải pháp đưa cơ sở 2 vào hoạt động, tránh lãng phí công trình công.

Sau nhiều bước rà soát về cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức dạy học, đến ngày 1/12, cơ sở 2 đã chính thức mở cửa đón học sinh.

Trong ngày đầu chuyển cơ sở, hàng trăm học sinh đã bày tỏ niềm vui khi bước vào khu trường mới, các phòng học rộng rãi, khang trang. Các lớp học được trang bị hiện đại với máy tính, màn hình lớn, hệ thống điện chiếu sáng, quạt và đầy đủ thiết bị dạy học cần thiết.

Khuôn viên cũng đã được vệ sinh sạch sẽ, đường dẫn vào trường được dọn dẹp thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh.

Cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân được dọn dẹp sạch sẽ để đón học sinh và giáo viên vào học, giảng dạy (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đặc biệt, tại cơ sở mới, nhà trường còn bố trí phòng y tế riêng, được trang bị tủ thuốc, giường bệnh và các dụng cụ sơ cứu, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong suốt quá trình học tập.

Cô Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân, chia sẻ: “Hiện tại nhà trường bố trí khối lớp 7 học các môn âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục địa phương và tiếng Anh tăng cường tại cơ sở 2.

Học sinh khối 8 và 9 cũng sẽ học tiếng Anh tăng cường tại đây. Việc sắp xếp thời khóa biểu sẽ được điều chỉnh hợp lý để giáo viên và học sinh không phải di chuyển giữa hai cơ sở trong cùng một buổi học”.

Theo nhà trường, việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ giúp giảm tải cho cơ sở 1 mà còn tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự vui mừng khi con em được học tại ngôi trường mới, khang trang và an toàn.

Những tiết học đầu tiên của giáo viên và học sinh trong ngôi trường mới khang trang (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ban giám hiệu Trường THCS Nghi Ân và chính quyền phường Vinh Phú cũng đã trực tiếp kiểm tra, rà soát các hạng mục hạ tầng nhằm đảm bảo việc dạy và học diễn ra thuận lợi.

Đại diện địa phương cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiến nghị mở rộng tuyến đường dẫn vào trường để bảo đảm an toàn cho học sinh, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và ngành giáo dục đã giúp một công trình hàng chục tỷ đồng được đưa vào sử dụng đúng mục đích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương và tránh lãng phí ngân sách.