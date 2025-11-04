Trường học gần 23 tỷ đồng xây xong bỏ không, hiệu trưởng nói gì?

Công trình Trường THCS Nghi Ân cơ sở 2, với tổng mức đầu tư gần 23 tỷ đồng, đang trong tình trạng bỏ hoang và xuống cấp chỉ sau hơn một năm được hoàn thành. Dãy nhà 3 tầng với 18 phòng học, được xây dựng giữa cánh đồng rộng, chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu thốn cơ sở vật chất và hạ tầng.

Theo ghi nhận, tuyến đường bê tông dẫn vào trường nhỏ hẹp, đã xuống cấp và thường xuyên đọng nước khi mưa. Ngoài dãy nhà học chính, khuôn viên trường có thêm nhà xe, nhà bảo vệ. Dù mới hoàn thành, công trình đã xuất hiện nhiều vết nứt và mảng tường hoen ố.

Trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 cửa đóng then cài sau khi xây dựng xong (Ảnh: Nguyễn Phê).

Dự án do UBND xã Nghi Ân (cũ) làm chủ đầu tư, khởi công năm 2023 và hoàn thành vào tháng 10/2024. Tuy nhiên, theo cô Bành Thị Thúy Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân, cơ sở mới không đáp ứng đủ điều kiện dạy học.

"Phòng học tại cơ sở mới không chỉ thiếu mà còn có diện tích nhỏ hơn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; học sinh cũng sẽ không có sân chơi, phòng chức năng hay phòng thí nghiệm để thực hiện chương trình mới", cô Hà chia sẻ.

Vào ngày 2/10/2024, UBND xã Nghi Ân (cũ) đã yêu cầu nhà trường nhận bàn giao để đưa vào sử dụng và trả lại mặt bằng cơ sở cũ. Tuy nhiên, nhà trường đã từ chối do cơ sở mới chỉ có 18 phòng học cho 20 lớp, thiếu bàn ghế, phòng hiệu bộ, phòng chức năng, sân chơi, nhà đa năng, hệ thống điện chưa hoàn thiện và đường vào vẫn ngổn ngang.

Công trình trường học gần 23 tỷ bỏ không vì không đủ điều kiện cho việc dạy và học (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngày 31/10, UBND phường Vinh Phú (sau khi sáp nhập xã Nghi Ân) đã có kết luận về việc bàn phương án tổ chức dạy học tại cơ sở 2.

Cơ sở 2 sẽ được bàn giao vào tháng 2, nhưng vẫn còn thiếu nhiều hạng mục quan trọng như phòng hiệu bộ, phòng hội đồng, phòng bộ môn, phòng chức năng, cùng với việc thiếu thiết bị dạy học và đường vào trường xuống cấp.

UBND phường đã giao Ban Giám hiệu Trường THCS Nghi Ân xây dựng phương án tổ chức dạy các môn năng khiếu, phụ đạo tại cơ sở 2 và đề xuất bổ sung cơ sở vật chất trước ngày 10/11.

Các phòng, ban liên quan cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định điều kiện dạy học và tham mưu nâng cấp đường vào trường.

Cỏ dại mọc um tùm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trường THCS Nghi Ân vẫn đang tạm thời tổ chức dạy học tại cơ sở 1, nơi đã xuống cấp nghiêm trọng sau đợt bão vừa qua.

Cô Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lo ngại về chất lượng dạy và học nếu phải chuyển sang cơ sở mới khi chưa hoàn thiện.

"Mong muốn lớn nhất của cô và trò là trường mới sớm hoàn thiện đúng tiêu chuẩn để học sinh được học trong điều kiện tốt hơn", cô Hồng chia sẻ.