Bé trai lớp 1 có nguy cơ hỏng mắt nghi do bạn cùng lớp đánh trúng

Ngày 8/2, Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, Đắk Lắk) đã báo cáo UBND xã về vụ việc một học sinh lớp 1 bị thương nặng ở vùng mắt. Phụ huynh của em học sinh này cho rằng nguyên nhân là do bị bạn cùng lớp đánh.

Bà Lê Thị Lệ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chiều 4/2, em T.V.T. (học sinh lớp 1) đi học bình thường. Đến khoảng 20h cùng ngày, mẹ của em T. đã gọi điện báo giáo viên chủ nhiệm về việc em này bị thương ở một bên mắt, nghi do bị bạn cùng lớp đánh.

Bé trai học lớp 1 bị thương ở mắt, phải nhập viện điều trị (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã kiểm tra camera trong lớp học và khu vực sân trường nhưng không phát hiện được diễn biến vụ việc. Giáo viên cũng đã hỏi một số học sinh trong lớp. Các em cho biết trong giờ ra chơi, T. và một nam sinh khác có đùa giỡn với nhau, dẫn đến việc bị ngã.

Bà Lệ cho biết thêm, hiện tại, mẹ của em T. yêu cầu gia đình học sinh liên quan phải chịu trách nhiệm điều trị thương tích cho con mình. Tuy nhiên, phía gia đình học sinh kia lại yêu cầu phải có bằng chứng từ camera để xem xét, giải quyết.

"Nhà trường chỉ mới báo cáo vụ việc đến UBND xã và sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý", bà Lệ thông tin.

Do thương tích nặng có nguy cơ hỏng mắt, bé trai phải chuyển viện (Ảnh: Uy Nguyễn).

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn cũng cho biết, em T. ban đầu được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tuy nhiên, do bị tổn thương giác mạc nghiêm trọng, có nguy cơ hỏng một mắt, em đã phải chuyển viện xuống TPHCM để tiếp tục chữa trị.

Chị H. (25 tuổi), mẹ của em T., khẳng định con trai chị bị bạn cùng lớp chọc trúng mắt, gây ra thương tích nghiêm trọng. "Tôi đang đưa con đến bệnh viện ở TPHCM để chạy chữa. Gia đình tôi rất khó khăn, chưa biết phải làm sao để cứu được con", chị H. chia sẻ.