Từ nữ sinh “lạc lõng” đến nghiên cứu tiên phong về máy tính lượng tử

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kỹ thuật - với người bố từng học ngành Điện tử Viễn thông tại Đại học Bách Khoa - Nguyễn Diệu Nga sớm được tiếp xúc với máy tính và khoa học từ khi còn nhỏ.

Thế nhưng như nữ sinh chia sẻ, đấy là hành trình đầy trắc trở bởi định kiến nhưng bù lại, mang đến cho cô nhiều hạnh phúc!

Từng lạc lõng khi làm việc cùng sinh viên kỹ thuật

Vài tháng nữa, Nguyễn Diệu Nga sẽ tốt nghiệp chương trình Khoa học Máy tính, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam.

Theo nhà trường, nữ sinh vừa hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Điểm các môn học của nữ sinh tính đến thời điểm này đều đạt loại A - xuất sắc.

Ngay từ những năm đầu đại học tại Trường Đại học Anh quốc Việt Nam - nơi Nga nhận học bổng 50% - cô đã phải đối mặt với không ít định kiến.

Chia sẻ về lý do học tại ngôi trường này, Nga cho hay mình đạt học bổng 50%. Diệu Nga là một trong số ít nữ sinh theo đuổi ngành Khoa học Máy tính. Thậm chí đã có lúc nữ sinh từng cảm thấy lạc lõng khi làm việc cùng các sinh viên kỹ thuật hầu hết đều nam giới.

Điểm các môn học của nữ sinh tính đến thời điểm này đều đạt loại xuất sắc (Ảnh: Lam Kiều).

“Ban đầu, mọi người khá dè dặt khi tiếp xúc với tôi. Có thể vì tôi là con gái theo học ngành công nghệ nên thường bị nghĩ là chỉ biết học, có phần khép kín, khó gần”, Nga chia sẻ.

Nhưng khi đã cùng làm việc, cùng giải quyết bài toán, nữ sinh nhận thấy khoảng cách dần biến mất. Chính những rào cản ban đầu trở thành động lực để nữ sinh kiên trì chứng minh bản thân.

Không chỉ duy trì thành tích học tập xuất sắc với điểm A tuyệt đối ở tất cả các môn học (đạt từ 70/100 điểm trở lên), Nga còn dành phần lớn thời gian tại phòng lab EDABK, tham gia các dự án nghiên cứu chuyên sâu về AI, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý hình ảnh và phát hiện bất thường trong vận hành doanh nghiệp.

Tại cuộc thi Global Start-up Design Thinking Hackathon Day 2025 - một trong những sân chơi tìm kiếm giải pháp công nghệ sáng tạo dành cho sinh viên quốc tế - tổ chức tại Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) trước đó, Nga cùng các đồng đội quốc tế đã phát triển một giải pháp phần mềm: Ứng dụng nhận diện hình ảnh tủ lạnh, từ đó gợi ý thực đơn, nguyên liệu sẵn có, danh sách cần mua và thậm chí cả địa điểm chợ gần nhất.

“Chúng tôi làm việc với các bạn đến từ Malaysia, Hàn Quốc, Hungary. Dù thời gian rất ngắn, cả nhóm đã hoàn thiện và khá tự tin với sản phẩm. Mặc dù vậy, nhóm chưa được may mắn chạm tay vào giải nhất”, Nga nhớ lại.

Nếu Hackathon là nơi thử thách tốc độ và sáng tạo, DENSO Factory Hacks 2025 (một trong những sân chơi công nghệ quy mô quốc tế do FPT Software phối hợp cùng Nhật Bản tổ chức mới đây), lại kiểm tra các thí sinh về năng lực triển khai công nghệ trong môi trường công nghiệp thực tế.

Vượt qua hơn 120 đội thi trên toàn quốc, Nguyễn Diệu Nga - khi đó là sinh viên năm 3 - cùng đội nhóm xuất sắc giành giải Nhì. Nga cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất và là nữ sinh duy nhất của nhóm.

Trong khi các thành viên đều là nam sinh đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, có thế mạnh về phần cứng và phần mềm, mình Nga là nữ, lại đảm nhiệm vai trò then chốt ở mảng phần mềm, dữ liệu đám mây và trí tuệ nhân tạo.

“Theo đó, các nam sinh tập trung vào phần cứng và thiết bị, còn tôi phụ trách phần mềm và hệ thống dữ liệu.

Khi ghép lại, chúng tôi không chỉ tối ưu từng phần riêng lẻ mà còn tạo ra giải pháp hoàn chỉnh, có thể triển khai thực tế trong nhà máy”, nữ sinh chia sẻ.

Diệu Nga được vinh danh với giải thưởng về đổi mới sáng tạo cho dự án tốt nghiệp (Ảnh: L. Kiều).

Nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực máy tính lượng tử

Không dừng lại ở các cuộc thi, Nga còn theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật rất nghiêm túc, ở lĩnh vực mới của công nghệ hiện đại: Máy tính lượng tử.

Từ năm hai đại học, nữ sinh đã bắt đầu làm việc cùng trưởng khoa trong một đề án về máy tính lượng tử.

Sau hơn hai năm, đề án tốt nghiệp của Nga đã xây dựng mô hình dự đoán tuổi thọ của máy tính lượng tử với độ chính xác cao hơn đáng kể so với các phương pháp hiện tại.

“Máy tính lượng tử rất đắt đỏ để duy trì nhưng hiện chưa có nền tảng toán học đủ vững để các nhà khoa học dựa vào phát triển tiếp. Tôi hy vọng đây là điểm khởi đầu để nhiều nghiên cứu khác tiếp tục được xây dựng”, Nga nói.

Công trình này của Nga đã xuất bản một bài báo khoa học và tiếp tục được gửi tới các tạp chí Q1 - nhóm tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu.

Chia sẻ về chặng đường đã qua, Nga cho rằng quan trọng nhất mình đã vượt qua áp lực kỳ vọng và những giới hạn của bản thân.

“Có những lúc tôi cảm thấy mình không theo kịp những gì mọi người kỳ vọng. Nhưng chính điều đó buộc tôi phải nỗ lực hơn, học cách thích nghi và không ngừng cải thiện”, theo lời Diệu Nga.

Từ một nữ sinh từng cảm thấy “không thuộc về”, Nguyễn Diệu Nga hôm nay là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ sinh viên công nghệ của nhà trường.

Diệu Nga đang thuyết trình về dự án tốt nghiệp tới các đại diện doanh nghiệp và giảng viên (Ảnh: L. Kiều).

Trong tương lai, Nga mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu, phát triển sâu hơn các ứng dụng của AI và máy tính lượng tử và mục tiêu cuối cùng nữ sinh hướng tới là đưa những ý tưởng mới mẻ vào thực tế.

Nhận xét về nữ sinh Diệu Nga, PGS Ali Al-Dulaimi, Trưởng Khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ, chia sẻ Nga không chỉ là sinh viên xuất sắc theo cách nhìn nhận thông thường, mà có thể nói đây là trường hợp vượt chuẩn.

Mặc dù gần tốt nghiệp, nữ sinh đã có bản lĩnh, chủ động vượt qua thử thách để đạt thành tích cao trong học tập lẫn nghiên cứu chuyên sâu.

“Diệu Nga có nền tảng kỹ thuật vững chắc, vận dụng kiến thức với độ chính xác cao và tư duy triển khai thực tiễn rõ ràng. Đóng góp của Nga trong cuộc thi công nghệ quốc tế mới đây cho thấy, em có độ “chín” ở cấp độ kỹ sư”, PGS Ali Al-Dulaimi đánh giá.

PGS Ali Al-Dulaimi cũng đánh giá, luận văn tốt nghiệp của Nga không chỉ có giá trị khoa học mà còn tiệm cận tiêu chuẩn công bố quốc tế, có thể áp dụng thực nghiệm với độ tin cậy cao.

“Em vừa có tư duy năng lực, vừa có bản lĩnh của một “thủ lĩnh” - hai yếu tố mà ít sinh viên có thể đạt được khi đang học đại học”, PGS Ali Al-Dulaimi nhận xét.