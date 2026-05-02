Thời gian đăng ký xét tuyển đại học 2026: Thí sinh lưu ý tránh quá hạn

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh sẽ đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Đây là bước bắt buộc áp dụng cho tất cả phương thức xét tuyển và các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, trước thời điểm này, thí sinh đã phải hoàn tất nhiều thủ tục riêng tại từng trường nếu sử dụng các phương thức như xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên, xét học bạ, xét tuyển kết hợp, xét chứng chỉ quốc tế hay dùng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm môn tiếng Anh.

Tại khu vực phía Bắc, gần 40 trường đại học đã mở cổng đăng ký xét tuyển. Đại đa số các trường mở cổng đăng ký từ tháng 5 và kết thúc trước hoặc quanh mốc 20/6.

Trường Đại học Ngoại thương nhận hồ sơ xét tuyển thẳng, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và chứng chỉ chuẩn hoá quốc tế từ 25/5 đến trước 17h ngày 20/6.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký từ 1/6 đến 15/6 cho các phương thức như đánh giá năng lực HSA, chứng chỉ tiếng Anh kết hợp điểm thi tốt nghiệp.

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển thẳng và chứng chỉ quốc tế từ 10/5 đến 20/6.

Học viện Tài chính nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp từ 28/5 đến 7/6, trong khi xét tuyển thẳng trước 20/6.

Trường Đại học Dược Hà Nội cho phép xét tuyển kết hợp (SAT, học bạ, TSA…) đến hết ngày 8/7, muộn hơn so với nhiều trường khác.

Một số trường có mốc kết thúc rất sớm, như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận hồ sơ trước ngày 16/5. Thậm chí, có trường đã khoá thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển theo các phương thức ưu tiên như Học viện Toà án.

Chi tiết thời gian đăng ký xét tuyển tại một số trường đại học lớn khu vực phía Bắc:

Thí sinh cần theo dõi thông tin tuyển sinh của từng trường mục tiêu, lập bảng tổng hợp các mốc thời gian cá nhân, chuẩn bị sẵn hồ sơ, chứng chỉ, minh chứng để đăng ký xét tuyển đúng thời hạn, tránh tình trạng “trượt vì quá hạn”.

Từ năm 2026, thí sinh bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp 3 môn mới đủ điều kiện xét tuyển đại học.

Đây là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) mới được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, áp dụng từ năm 2026.

Thí sinh cũng chỉ còn 15 nguyện vọng đăng ký, riêng ngành Sư phạm phải đặt nguyện vọng từ 1 đến 5.