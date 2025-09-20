Sinh viên TPHCM bớt “khủng hoảng” đi lại nhờ tuyến xe buýt mới

Bổ sung thêm xe buýt 60-5 cho sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM sau điều chỉnh tuyến buýt 33 (Ảnh: TTCC).

Ngày 20/9, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, cho biết, đã có phương án điều chỉnh lộ trình, kết nối tuyến xe buýt số 60-5 với bến Ký túc xá khu A và B của Đại học Quốc gia TPHCM.

Tuyến này được tổ chức kết nối tới nhiều trường đại học để đón trả khách, chủ yếu phục vụ sinh viên đi lại nội khu nhanh chóng, tiết kiệm, bắt đầu hoạt động ngay từ sáng 19/9.

Trước đó, tuyến xe buýt 33 thay đổi lộ trình, không còn đi qua một số điểm ở khu Đại học Quốc gia TPHCM, nhất là điểm đón ở Ký túc xá khu B, khiến nhiều sinh viên gặp khó khăn đi lại.

Việc di chuyển từ Ký túc xá khu B ra các trường học trở thành nỗi ám ảnh với không ít sinh viên. Sau khi tuyến xe buýt 33 ngừng ghé bến, các đơn vị đã nhanh chóng bổ sung giải pháp tạm thời như tăng cường thêm các chuyến 53, 99 và điều chỉnh tuyến xe buýt số 8 từ Ký túc xá khu A sang Ký túc xá khu B để hỗ trợ.

Tuy nhiên, lượng sinh viên tại Ký túc xá khu B ngày một đông khiến những biện pháp này chưa thực sự giải quyết được bài toán di chuyển. Vào mỗi buổi sáng, hàng trăm bạn trẻ buộc phải chen chúc trên các chuyến 53, 99 hoặc 8 vốn đã quá tải từ trước.

“Mỗi sáng mình phải ra trạm sớm hơn một tiếng để chắc chắn có chỗ. Nhiều lần xe dừng lại mà đông quá, mình phải đợi lượt sau. Đến giờ cao điểm, việc bắt xe đi học còn căng thẳng hơn cả đi thi”, Thảo Linh, sinh viên đang ở Ký túc xá khu B chia sẻ.

Sinh viên đi học sớm với mong muốn có chỗ ngồi trên xe buýt (Ảnh: Phương Thảo).

Không chỉ bất tiện, tình trạng chờ đợi kéo dài khiến nhiều sinh viên chọn giải pháp tốn kém hơn là gọi xe công nghệ. Chi phí đi lại mỗi ngày có khi gấp 3-4 lần giá vé xe buýt (3.000 đồng/lượt). Với sinh viên tỉnh lẻ, đây thực sự là một gánh nặng.

Tuyến xe buýt 60-5 vừa chính thức đi vào hoạt động, được kỳ vọng trở thành "cứu tinh" kịp thời, giảm tải áp lực đi lại và mang lại giải pháp di chuyển thuận tiện cho sinh viên, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Minh Trí, sinh viên năm 2, Trường Đại học Bách khoa, cho biết: “Xe buýt ở khu B lúc nào cũng đông nghẹt. Có hôm mình lên xe mà đứng không nhúc nhích được. Thêm tuyến 60-5 thì mình nghĩ sẽ đỡ hơn, ít nhất cũng có thêm lựa chọn”.

Tương tự, Hồng Yến, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, bày tỏ: “Đi xe buýt đông không chỉ mệt, còn dễ xảy ra va chạm, xô đẩy. Có hôm trời mưa, đợi xe dưới trạm cả tiếng, rất vất vả. Mình rất vui khi hay tin có tuyến xe mới”.

Tuyến hoạt động từ 5h đến 19h mỗi ngày, từ Ký túc xá khu B, đi qua Ký túc xá khu A và kết nối các trường trong Đại học Quốc gia TPHCM.

Sau điều chỉnh, ngày 19/9, xe buýt 605 chính thức đi vào hoạt động đưa đón sinh viên tại Ký túc xá Khu B (Ảnh: KTX).

Lộ trình, điểm đưa đón khách của tuyến xe buýt số 60-5 (Ảnh: Trung tâm GTCC TPHCM).

Theo đại diện trung tâm, việc bổ sung tuyến 60-5 là biện pháp kịp thời, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao, đồng thời chia tải cho các tuyến vốn đã quá tải. Dự kiến, lượng sinh viên sử dụng xe buýt sẽ tăng mạnh vào đầu năm học mới, do đó việc tăng thêm tuyến là cần thiết.

Phương Thảo - Huyên Nguyễn