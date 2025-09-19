Sở GD&ĐT TPHCM cấm trường "lạm dụng tài trợ" thành khoản thu bắt buộc

Kế hoạch vận động của các trường phải được xã, phường hoặc Sở GD&ĐT phê duyệt và trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng, không được “lạm dụng tài trợ” thành khoản thu bắt buộc.

Nội dung này được Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh trong văn bản tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công tác vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025-2026 ban hành ngày 19/9.

Học sinh ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Sở yêu cầu, các trường phải thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch các khoản thu đến cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định.

Tất cả các khoản thu phải được trường thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh; không để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai các nội dung thu của đơn vị; tuyệt đối không được thay đổi tên và tự ý đặt thêm các khoản thu nào phát sinh bất kỳ nằm ngoài quy định.

Các trường lưu ý thực hiện giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu tài trợ phải được UBND xã, phường hoặc Sở GD&ĐT phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng, không được “lạm dụng tài trợ” thành khoản thu bắt buộc.

Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của học sinh.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định.

Thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định.

Có hình thức xử lý nghiêm đối với Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.