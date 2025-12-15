Động thái lạ của Fanpage "Nuôi em Nghệ An", Sở GD&ĐT có chỉ đạo mới

Ngày 15/11, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, cho biết Sở đã chỉ đạo phòng chuyên môn tìm hiểu thông tin liên quan đến dự án "Nuôi em Nghệ An" để có phương án tiếp theo trong tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh các trường miền núi, biên giới.

Theo ông Hoàn, dự án "Nuôi em Nghệ An" không thuộc phạm vi quản lý hay điều phối của Sở GD&ĐT Nghệ An. Hoạt động hỗ trợ bữa ăn bán trú được triển khai trực tiếp giữa người phụ trách dự án và các nhà trường, không thông qua Sở GD&ĐT.

Fanpage Nuôi em - Nghệ An xóa và hạn chế bình luận trong các bài kêu gọi (Ảnh: Hoàng Lam).

Sở GD&ĐT Nghệ An không tham gia thẩm định, quản lý hay giám sát đối với hoạt động hỗ trợ của dự án này.

Sau những lùm xùm của dự án "Nuôi em Nghệ An", Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động kiểm tra, xác minh thông tin về đơn vị tài trợ, thống nhất cụ thể phương thức triển khai để đảm bảo các hoạt động hỗ trợ được công khai, minh bạch, tránh những rủi ro không đáng có.

Trong quá trình tiếp nhận, thực hiện các dự án hỗ trợ, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, báo cáo kịp thời về Sở để phục vụ công tác theo dõi, quản lý.

Dự án “Nuôi em Nghệ An” được triển khai từ năm 2019, tại các trường Mầm non, Tiểu học các xã miền núi, biên giới.

Từ đóng góp của nhà tài trợ, dự án sẽ chi tiền ăn trưa cho các học sinh được nhận nuôi thông qua nhà trường. Theo đó, mức tiền ăn hỗ trợ cho mỗi học sinh là 8.000 đồng.

Trên Fanpage Nuôi em - Nghệ An, bà Đỗ Thị Nga được giới thiệu là người phụ trách, điều hành dự án.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Mầm non Mai Sơn (Ảnh: Hoàng Lan).

Từ khoảng tháng 9, các nhà tài trợ đặt ra nhiều nghi vấn về tính minh bạch của dự án nhưng số tiền chi cho bữa ăn của học sinh ít hơn số tiền nhà tài trợ đóng góp, các học sinh được nhận nuôi bị trùng mã số hay dự án mở mã số để kêu gọi nhưng học sinh không ăn bán trú tại trường...

Sau khi liên hệ với bà Đỗ Thị Nga để làm rõ các nghi vấn trên nhưng không có kết quả, các nhà tài trợ đã phản ánh đến cơ quan chức năng. Vụ việc đang được Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác minh.

Trên Fanpage Nuôi em - Nghệ An, kể từ bài viết phúc đáp thông tin liên quan đến hoạt động hỗ trợ nuôi em tại Trường Mầm non Mai Sơn (xã Nhôn Mai, Nghệ An), không có đăng tải thông tin nào mới. Ngoài bài viết này, các đăng tải trước đó đều đã bị xóa phần lớn bình luận và giới hạn người bình luận.

Ngày 15/12, phóng viên cố gắng liên hệ với đại diện dự án "Nuôi em Nghệ An" qua số điện thoại đăng tải trên Fanpage nhưng thuê bao đã không liên lạc được.

Facebook của bà Đỗ Thị Nga cũng đã xóa phần lớn thông tin liên quan đến các hoạt động của dự án. Các thông tin cá nhân của bà Nga cũng đã bị ẩn.

Đại diện các trường học được thụ hưởng tài trợ của dự án "Nuôi em Nghệ An" cũng không liên lạc được với bà Nga hoặc người phụ trách. Trước tình thế này, các trường đã có phương án để đảm bảo việc tổ chức bữa ăn bán trú cho các cháu.

Đại diện Trường Mầm non Mai Sơn cho biết trước mắt, phụ huynh sẽ đóng góp toàn bộ tiền ăn 20.000 đồng, thay vì đóng 12.000 đồng (sau đó là 10.000 đồng) khi dự án đang triển khai.

Đối với khoản kinh phí gần 50 triệu đồng tiền ăn tháng 10, 11 chưa được dự án thanh toán, phụ huynh thống nhất khi nhận hỗ trợ của nhà nước dành cho học sinh dân tộc thiểu số sẽ trích lại một phần để nhà trường thanh toán cho đơn vị cung ứng.