Sinh viên phản ứng giờ vào học lúc 6h30: Có trường nào đã áp dụng?

Nhiều trường áp dụng giờ vào học lúc 6h30

Mới đây, kế hoạch dự kiến điều chỉnh giờ học của Trường Đại học Công thương TPHCM với ca một bắt đầu từ 6h30 sáng vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ sinh viên và trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thực tế, việc bắt đầu giờ học từ 6h30 không phải là điều xa lạ với sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM.

Sinh viên một trường đại học ở TPHCM trước giờ vào học (Ảnh: Hoài Nam).

Theo chia sẻ của sinh viên, một số trường đã áp dụng khung giờ học sớm từ lâu như Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết: “Từ hơn chục năm trước, ở trường tôi đã học từ 6h30. Khi đó, tôi phải thuê trọ gần trường để kịp giờ, ăn sáng vội vàng nhưng nhiều hôm vẫn trễ".

Theo anh Dũng, việc học sớm gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của sinh viên, đặc biệt với những người phải làm thêm ca tối hoặc học bài khuya. Không phải ai cũng có thể đi ngủ sớm, nhất là với nhịp sống đô thị và tác động từ công nghệ như hiện nay.

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, lịch học mỗi ngày có 16 tiết chia làm ba ca, trong đó tiết đầu tiên bắt đầu từ 6h30 và tiết cuối kết thúc lúc 21h.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, chia sẻ giờ học 6h30 đã được áp dụng từ nhiều năm trước đến nay. Tuy nhiên, vì học theo tín chỉ nên sinh viên có thể chủ động chọn lịch học phù hợp.

"Thực tế, mỗi sinh viên chỉ có khoảng 1-2 buổi/tuần phải học từ tiết 1. Một số bạn chọn ca sớm để thuận tiện cho các kế hoạch khác, còn hầu hết sinh viên không chọn lịch học từ tiết 1”, ông Nhân cho hay.

Giờ vào học bắt đầu từ 6h30 được áp dụng lâu nay tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (Ảnh: N.T).

Tương tự, tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, tiết 1 trong ngày cũng bắt đầu từ 6h30. Trường chia một buổi học thành hai ca, mỗi ca 3 tiết.

Tuy nhiên, chỉ những khoa xếp thời khóa biểu ca 1 thì sinh viên mới phải vào học sớm, không phải khoa nào cũng áp dụng.

Vào học muộn, kết thúc trễ

Thay vì vào học quá sớm, nhiều trường học ở TPHCM áp dụng lịch học bắt đầu 7h-7h15. Khi đó, các tiết học sau sẽ lùi lại và kết thúc muộn hơn.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa TPHCM cho biết, giờ vào học lúc 6h30 như sinh viên phản ánh là quy định cũ từ nhiều năm trước, đã không còn được áp dụng tại trường. Hiện nay, giờ vào học tiết đầu tiên của trường bắt đầu từ 7h.

Khung giờ học của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (Ảnh: N.T).

Tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, giờ học buổi sáng bắt đầu từ 7h15, buổi chiều bắt đầu từ 13h30 và kết thúc lúc 17h.

Thời gian biểu các ca học tại Khoa Giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn, tiết đầu tiên trong ngày bắt đầu từ lúc 7h, mỗi tiết có thời lượng 50 phút. Tiết cuối ở ca ba kết thúc lúc 20h10.

Tại Trường Đại học Văn Lang, mỗi ngày có 16 tiết học với ba ca: sáng, chiều, tối. Tiết 1 bắt đầu vào lúc 7h, tiết cuối kết thúc vào lúc 21h10.

Theo khung giờ giảng dạy áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2025-2026, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM quy định mỗi ngày có 16 tiết, mỗi tiết 45 phút. Tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu từ 7h15 và tiết cuối kết thúc vào lúc 21h.

Khung giờ học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (Ảnh: L.T).

Lý giải về việc dự kiến điều chỉnh giờ vào học từ 7h lùi xuống 6h30, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công thương TPHCM, cho biết lâu nay mỗi tiết học ở trường gồm 45 phút thực học và sinh viên có 5 phút di chuyển giữa các lớp.

Tuy nhiên, gần đây đoàn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT yêu cầu phải đảm bảo đúng 50 phút thực học. Việc trường đưa ra kế hoạch điều chỉnh giờ học nhằm đảm bảo thời lượng mỗi tiết học đủ 50 phút theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ghi nhận ban đầu việc lùi giờ học vào lúc 6h30 ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt lâu nay của sinh viên, giảng viên, Trường Đại học Công thương TPHCM vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến để đưa ra phương án phù hợp, chưa đưa vào áp dụng.