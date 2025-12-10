Sinh viên phải đóng 21 triệu đồng đi xuyên Việt mùa mưa lũ, trường nói gì?

Ngày 6/12, sinh viên ngành Quản trị lữ hành, khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hoá TPHCM tham gia vào chương trình tour thực tế xuyên Việt.

Chương trình này kéo dài 21 ngày qua các tỉnh miền Trung, miền Bắc với chi phí 21 triệu đồng là nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo của trường.

Hoạt động này kéo theo nhiều ý kiến trái chiều khi một số sinh viên cho rằng chuyến đi thực tế được tổ chức vào thời điểm mưa lũ ở miền Trung là không phù hợp, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của sinh viên. Một số ý kiến đề xuất, lùi chương trình học này sang thời điểm sau Tết.

Sinh viên Trường Đại học Văn hoá TPHCM trong một chuyến đi thực tế về địa phương (Ảnh: N.T).

Sự việc càng được chú ý khi một số sinh viên cho biết, trước chuyến đi này, họ phải ký cam kết chịu trách nhiệm về chuyến đi mới được tham gia.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá TPHCM, cho biết chuyến đi thực tế này, không chỉ dừng ở các tỉnh miền Trung mà còn đến các tỉnh phía Bắc. Trước khi chuyến đi diễn ra, trường đã tổ chức họp và lấy ý kiến sinh viên.

Trường xác định nếu trên 50% sinh viên muốn dời lịch, trường sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong cuộc họp cũng đặt ra, đây là chuyến đi nằm trong chương trình học, sinh viên lữ hành cũng cần những trải nghiệm về ứng phó với thực tế.

Trường ghi nhận có 99% sinh viên đồng ý giữ nguyên lịch trình, không đổi sang thời gian sau Tết. Vậy nên, trường vẫn tổ chức chuyến đi tổ chức chuyến đi như kế hoạch.

Về việc sinh viên phải ký cam kết chịu trách nhiệm trong chuyến đi mới được tham gia, ông Nhân cho biết thông tin “sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về chuyến đi” là chưa chính xác.

Với hoạt động này, tất cả các bên liên quan đều phải ký nhận việc tham gia và chịu trách nhiệm tương ứng với từng vai trò cụ thể.

“Nhà trường, mà tôi là người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất về tổ chức chương trình học tập của trường. Công ty phụ trách tour cam kết việc đảm bảo các nội dung hoạt động; mua bảo hiểm; cam kết tổ chức với mức độ an toàn cao nhất cũng như đưa ra các phương án linh hoạt ứng phó trước các tình huống... và nhiều yêu cầu khác.

Còn sinh viên tham gia, phải cam kết việc tuân thủ các nguyên tắc, quy định trong chuyến đi, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm. Khoa hay giảng viên tham gia đều phải cam kết thực hiện trách nhiệm đi kèm”, ông Lâm Nhân cho hay.

Về chuyến đi thực tế 21 ngày có chi phí 21 triệu đồng, cao hơn cả mức học phí một năm của trường, PGS.TS Lâm Nhân cho biết, học phí, chi phí học tập ở Trường Đại học Văn hoá TPHCM đang ở mức thấp nhất.

Đây là chương trình học dành cho sinh viên quản trị lữ hành tổ chức từ trước đến nay chứ không phải là tổ chức cho các em đi du lịch. Suốt quá trình học, sinh viên còn phải tham gia nhiều chuyến đi khác như tour Đông Nam Bộ, Tây Nguyên... chứ không chỉ một chương trình.

Chương trình có giảng viên đi cùng để tham gia vào các hoạt động thực hành nghề nghiệp, thiết kế, điều hành tour. Các em sau chương trình phải nộp báo cáo, lấy điểm.

Chương trình có yêu cầu riêng, mục tiêu riêng để đáp ứng yêu cầu học tập, theo ông Lâm không thể dùng chi phí với các tour du lịch để so sánh. Như chẳng hạn nếu mua tour đi du lịch Thái Lan sẽ thấp hơn nhiều.

Trước đây, ông Nhân cho biết, các chương trình thực tế do các khoa phụ trách. Hai năm nay trường tổ chức đấu thầu, chương trình đưa ra các yêu cầu, đơn vị lữ hành nào đáp ứng được với mức chi phí thấp nhất sẽ được chọn.

PGS.TS Lâm Nhân khẳng định, chi phí học tập tại trường như thế nào, khi học phải tham gia bao nhiêu chuyến đi thực tế… đều được thông tin đến sinh viên trước khi các em chính thức học tập tại trường.

Được biết, mức học phí tại Trường Đại học Văn hoá TPHCM dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/năm.