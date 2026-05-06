Nhà gần trường nhưng đi học xa, phụ huynh mong điều chỉnh

Ông Trang Hùng Thắng (SN 1975) sinh sống tại ngõ 120 phố Tân Mai, Hà Nội. Gia đình có gần 10 con cháu đã và đang học tại Trường Tiểu học Tân Mai và Trường THCS Tân Mai - hai ngôi trường cách nhà đúng 100m.

Hiện nay, con lớn của ông học lớp 5 tại Trường Tiểu học Tân Mai, con nhỏ học Mầm non Tân Mai. Việc đi lại hằng ngày khá thuận tiện khi có thể tự đi bộ đến trường.

Tuy nhiên, theo thông tin về phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, con của ông Thắng trong diện vào lớp 1 và lớp 6 sẽ được phân tuyến sang Trường Tiểu học Tam Trinh và Trường THCS Thịnh Liệt, cách nhà từ 3-3,5km, và nằm ở hai hướng khác nhau.

Trường Tiểu học Tân Mai thuộc phường Tương Mai mới, Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Không chỉ gia đình ông Thắng, trong con ngõ 120 còn có ít nhất 4 học sinh khác năm nay vào lớp 1 và lớp 6 vào hoàn cảnh tương tự.

Chị Lan Anh (SN 1981, Tổ dân phố số 8, phường Tân Mai) cho biết Trường Tiểu học Tân Mai chỉ “cách nhà vài bước chân”. Con út của chị sinh năm 2020, năm nay vào lớp 1. Hai con lớn của chị học từ mầm non đến hết THCS tại Tân Mai, chưa bao giờ phải đi học quá 200m.

“Giờ con út phải học xa gần 4km trong khi có một ngôi trường khác lại ở rất gần nhưng không được phân tuyến vào học”, chị Lan Anh nói.

Tương tự, một số phụ huynh khác cũng chia sẻ lo lắng về việc sắp xếp thời gian đưa đón khi con học tại các trường mới, mất lợi thế nhà gần trường.

Theo tìm hiểu, việc điều chỉnh phân tuyến tuyển sinh xuất phát từ quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính trên địa bàn.

Sau điều chỉnh, phố Tân Mai được chia đôi: dãy số lẻ thuộc phường Tương Mai, còn dãy số chẵn thuộc phường Hoàng Mai. Dù nhà dân và trường học chỉ cách nhau một con phố hay một cây cầu vượt bộ hành, nhưng về mặt quản lý, họ đã thuộc hai đơn vị hành chính khác nhau.

Từ năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh dự kiến thực hiện theo địa giới hành chính mới.

Học sinh ở phố Tân Mai đi bộ qua cầu vượt từ trường về nhà (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trả lời phóng viên Dân trí về việc liệu có tiếp nhận "trái tuyến" với các trường hợp học sinh ở dãy số chẵn của phố Tân Mai nếu các phụ huynh ở khu vực này có nhu cầu cho con em vào học Tiểu học Tân Mai hay không, bà Đào Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND phường Tương Mai, cho biết kế hoạch tuyển sinh của phường được thực hiện theo đúng chỉ đạo của thành phố và không giải thích gì thêm.

Theo hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, một trong những nguyên tắc phân tuyến được nhắc lại nhiều lần là tạo điều kiện để học sinh được học gần nơi cư trú nhất.

Hướng dẫn nêu rõ: “Đối với các khu vực giáp ranh, các đơn vị hành chính cần phối hợp chặt chẽ để điều tiết phương án tuyển sinh phù hợp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo”.

Sở yêu cầu các xã phường xây dựng phương án phân bổ chỗ học linh hoạt, căn cứ vào ba yếu tố: mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế từ nhà đến trường.

Hệ thống bản đồ số được ứng dụng để xác định chính xác quãng đường từ nơi cư trú đến trường học (bằng phương tiện xe máy), nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà.

Về nguyên tắc phân tuyến, hướng dẫn cũng quy định rõ thứ tự ưu tiên. Trong đó, nhóm ưu tiên cao nhất là học sinh cư trú tại khu vực có khoảng cách đến trường gần nhất. Nhóm tiếp theo là học sinh ở khu vực giáp ranh nhưng có khoảng cách đến một trường khác ngắn hơn so với trường thuộc địa bàn cư trú.

Toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên này sẽ được Ban Chỉ đạo tuyển sinh các xã, phường xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại, niêm yết và công khai chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của từng địa phương nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.