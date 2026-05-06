Bí thư Đà Nẵng nói về thông tin "dời làng đại học về phía Nam"

Ngày 6/5, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã thông tin về quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay thông tin đang lan truyền về việc thành phố có chủ trương di dời toàn bộ các trường đại học từ khu vực trung tâm ra khu vực phía Nam, cụ thể là tại thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam (cũ) là “cách hiểu chưa chính xác”.

Theo ông Lê Ngọc Quang, thành phố không có chủ trương quy hoạch lại theo hướng di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.

Dự án Làng Đại học tại khu vực giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam cũ đã được quy hoạch từ gần 30 năm trước, với diện tích khoảng 300ha, nay thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và Điện Bàn Đông. Đến nay, khoảng một nửa diện tích đã được phê duyệt và đang đề xuất mở rộng quy mô lên khoảng 600ha.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định quy hoạch này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thực tế, thành phố đã đưa vào danh mục nhiều dự án hạ tầng phục vụ khu vực này. Đại học Đà Nẵng đã triển khai giai đoạn đầu với tổng vốn gần 2.800 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nơi ở cho sinh viên.

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch chung, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp. Một trong những định hướng được xem xét là cho phép một số trường đại học mở rộng cơ sở tại khu vực Tam Kỳ và vùng phụ cận.

Đối với việc di dời, ông Quang cho biết thành phố sẽ thực hiện theo lộ trình, từng bước, đối với các cơ sở đào tạo (đại học, cao đẳng, trường nghề) nếu phù hợp với điều kiện và tính chất đặc thù của từng lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng khẳng định đây không phải là chủ trương gây lãng phí. Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh việc triển khai phải đảm bảo tính đồng bộ, có lộ trình cụ thể, rõ ràng, bởi đây là quá trình dài, không thể thực hiện trong thời gian ngắn.

Theo ông, hiện Đà Nẵng có khoảng 15 trường đại học, viện nghiên cứu, cùng với nhiều cơ sở đào tạo nghề. Việc tập trung quá nhiều trong nội đô đang tạo ra hai áp lực lớn, quỹ đất để mở rộng gần như không còn và hạ tầng giao thông, đô thị bị quá tải. Do đó, việc từng bước điều chỉnh, phân bổ lại không gian đào tạo là cần thiết, nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo điều kiện phát triển bền vững.