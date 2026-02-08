Cả dãy trọ sinh viên bất ngờ khi được chủ nhà lì xì 500.000 đồng/phòng

Câu chuyện đẹp về một chủ trọ tại Đà Nẵng lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng sinh viên thuê đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ.

Theo chia sẻ từ một tân sinh viên, vào những ngày cận Tết, nữ chủ trọ đã đến từng phòng để trao lì xì, động viên các bạn sinh viên xa nhà. "Cầm tiền mà tụi em xúc động không nói nên lời", bài viết bày tỏ, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự ấm áp của người dân Đà Nẵng.

Bài viết về chị chủ trọ lì xì 500.000 đồng mỗi phòng chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ trọ được nhắc đến là chị Liên Lê, cư trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Khu trọ của chị, tọa lạc trên đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, có 14 phòng và tất cả đều nhận được lì xì 500.000 đồng/phòng.

Nguyễn Thị Khánh Đoan, sinh viên năm nhất ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, quê Đắk Lắk, là một trong những sinh viên đang thuê trọ tại đây.

Đoan không giấu được niềm vui khi chia sẻ về món quà ý nghĩa này. Em cho biết dù mỗi phòng có hai người, nhưng cả hai đều xem đây là "lì xì chung" và sẽ góp vào chi phí sinh hoạt chung cho năm sau.

Chị Liên Lê lì xì Tết cho mỗi phòng 500.000 đồng (Ảnh: Hiền Em).

"Em ở trọ từ đầu tháng 9/2025. Trước đó em từng nghe bạn bè kể nhiều chủ trọ khó tính, nên lúc mới đi thuê cũng hơi lo. Không ngờ lần đầu đi ở trọ, lần đầu gặp chủ trọ mà đã nhận được sự quan tâm như vậy. Được chị chủ lì xì nên tụi em thấy rất vui", Đoan chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, Nguyễn Thị Huyền, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, cho biết chị chủ trọ không chỉ nói suông mà đã thực hiện đúng lời hứa cách đây một tháng.

"Chị thông báo từ trước là sẽ lì xì cho mỗi phòng 500.000 đồng để tụi em có thêm niềm vui. Đến ngày thu tiền trọ, chị ghé từng phòng, hỏi han rồi lì xì. Số tiền này có thể là món quà Tết rất ý nghĩa đối với sinh viên như em", Huyền chia sẻ.

Huyền cũng cho biết, điều khiến các bạn sinh viên quý mến hơn cả là sự quan tâm thường ngày của chủ trọ. Khi bất kỳ phòng nào gặp sự cố về điện, nước, chị Liên Lê đều nhanh chóng cho người đến sửa chữa.

Sinh viên Nguyễn Thị Huyền trong căn phòng trọ của chị Liên Lê (Ảnh: Thanh Huyền).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Liên Lê cho biết, những năm trước chị vẫn hỗ trợ sinh viên dịp Tết nhưng với mức thấp hơn (khoảng 200.000 đồng).

Năm nay, thay vì giảm tiền trọ, chị chọn cách lì xì như một lời chúc may mắn, thuận lợi trong học tập và cuộc sống. Việc này đã được chị thông báo trước khoảng một tháng và thực hiện vào đầu tháng hai đúng như lời hứa.

"Đây chỉ là việc nhỏ, mình từng là sinh viên xa nhà nên hiểu cảm giác mong chờ Tết, mong được lì xì để có thêm niềm vui. Các em còn đi học, chi phí nhiều, giúp được chút nào thì mình sẽ giúp", chị Liên Lê chia sẻ.