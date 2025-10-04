Sinh viên “cúp tiết” đi làm thêm để… đóng tiền học lại

Dở dang việc học vì bận đi làm thêm

Vừa kết thúc buổi học vào lúc 17h30, Như Quỳnh, sinh viên năm 4, Trường Đại học Sài Gòn, lập tức “lao như bay” đến chỗ làm. Quỳnh làm gia sư cho một gia đình cách trường 13km nên cô luôn tranh thủ chạy đến thật nhanh cho kịp bắt đầu dạy lúc 18h.

Vì không có nhiều thời gian rảnh, Quỳnh thường dành thời gian học trên lớp để soạn giáo án.

“Kết thúc buổi làm về đến nhà cũng đã muộn nên mình chỉ có thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các tiết học vào sáng sớm tiếp theo trên trường”, Quỳnh nói.

Tận dụng thời gian trên lớp để chuẩn bị tài liệu cho buổi dạy thêm khiến Quỳnh gặp không ít khó khăn trong việc học. Cô thường xuyên xao nhãng khi nghe giảng. Cũng vì vậy mà khi đến kỳ thi, nữ sinh phải vất vả ôn lại toàn bộ kiến thức nhưng chưa chắc đã hiệu quả.

Những năm gần đây, tình trạng sinh viên vừa học vừa làm ngày càng phổ biến. Không khó bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ sau giờ học vội vã chạy tới quán cà phê, trung tâm thương mại… để làm thêm. Một số sinh viên còn dành phần lớn thời gian trong ngày để đi làm, khiến việc học trên lớp bị gián đoạn hoặc chểnh mảng.

Việc làm thêm chiếm trọn thời gian khiến nhiều sinh viên sa sút kết quả học tập (Ảnh: Tuyết Lưu).

Bùi Thùy Dương, sinh viên năm 2 ngành Công nghệ Tài chính, thừa nhận việc đi làm thêm nhiều giờ giúp cô chi trả được phần lớn khoản phí và có một cuộc sống thoải mái. Dương cố gắng sắp xếp thời gian bằng cách dồn lịch học vào buổi sáng, hoàn thành hết các bài tập ở trên trường và đăng ký làm ca chiều.

Là một nhân viên bán hàng, Thùy Dương kể rằng có những lúc cô rất mệt, đặc biệt là khi thiếu nhân sự và phải chạy doanh số. Cô thường kết thúc công việc vào 20-21h. Với cường độ này, đôi khi khiến cô cảm thấy khá đuối và cần phải nghỉ ngơi sớm nhiều hơn.

"Có những lần mình phải đem theo sách vở đến chỗ làm để tranh thủ học. Tuy vậy, có kỳ mình đã bị tụt điểm”, Dương chia sẻ.

Lý do chính khiến nhiều sinh viên lao vào công việc là áp lực tài chính. Một bộ phận đến từ gia đình khó khăn nên cần tự trang trải học phí, tiền thuê trọ. Nhưng không ít bạn làm việc vì muốn rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để sau này dễ xin việc hơn.

Tuy nhiên, việc dành quá nhiều thời gian cho công việc làm thêm có thể để lại không ít hệ lụy. Nhiều sinh viên thường xuyên bỏ tiết khiến kết quả học tập sa sút.

Tường Vy, sinh viên năm 2, Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho biết cô từng chứng kiến nhiều bạn ham đi làm thêm mà bỏ quên việc học, dẫn đến nợ tín chỉ hoặc rớt môn, phải đóng tiền học lại.

Ngay cả bạn của Vy cũng từng bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền, nhiều lần lơ là chuyện học hành. Đáng chú ý hơn là trường hợp của một bạn khoá trên của Vy, do mải mê đi làm thêm mà người này phải học lại 1 môn đến 3 lần, vừa tốn chi phí đăng ký học phần, vừa phải nhờ người đi học hộ vì không sắp xếp được thời gian đến lớp.

Bên cạnh đó, áp lực từ cả việc học và công việc làm thêm dễ dẫn đến căng thẳng, mất cân bằng sức khỏe. Khi đó, mục tiêu học tập, vốn là nhiệm vụ chính của sinh viên, lại bị đẩy xuống thứ yếu.

Vừa học vừa làm vẫn không lo mất gốc

Trước thực trạng này, nhiều sinh viên đã bắt đầu suy nghĩ về việc phân bổ thời gian hợp lý hơn. Mỹ Lệ, sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin, cho biết hiện tại cô dành khoảng 15 tiếng mỗi tuần cho công việc và chỉ làm 3 ngày trong tuần.

“Ngoài thời gian học trên lớp và đi làm thêm, mình còn tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ của trường và học thêm tiếng Anh”, Lệ cho hay.

Một số bạn sinh viên lựa chọn công việc liên quan đến ngành học, để biến làm thêm thành cơ hội học tập thực tế. Duy Hưng, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sài Gòn, cho biết bản thân không quá quan trọng về mức lương mà tận dụng cơ hội rèn thêm kỹ năng giải quyết vấn đề, nghiên cứu tài liệu và học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị đi trước.

Ngoài ra, để cân bằng được giữa chuyện học và làm, nhiều sinh viên đã lập thời gian biểu và học cách sắp xếp thời gian khoa học hơn.

Thảo Nguyên, sinh viên năm 4 ngành Nhật Bản học, cho biết bản thân đã rèn được thói quen quản lý thời gian kể từ khi quyết định đi làm thêm.

“Trước đây mình ít chú ý đến việc lên lịch trong học tập, sinh hoạt. Nhưng từ lúc bắt đầu đi làm, mình buộc phải chủ động sắp xếp để các công việc không bị chồng chéo nhau”, Nguyên chia sẻ.



Lập thời gian biểu là phương pháp hiệu quả giúp nhiều sinh viên cân bằng được việc học tập và làm thêm (Ảnh: Tuyết Lưu).

Được biết, Nguyên thường sắp lịch cố định theo thời khóa biểu trên trường. Ngoài thời gian đi học trên lớp chiếm trung bình 30 tiếng mỗi tuần, cô sinh viên ngành Nhật Bản học dành khoảng 25 tiếng để đi làm thêm, 23 tiếng đến lớp học thêm và tự học tại phòng. Thời gian còn lại cô phân bổ cho việc ăn uống, ngủ nghỉ và các hoạt động cho câu lạc bộ hay giải trí cá nhân.

“Mình sẽ làm việc theo kế hoạch để đạt hiệu quả tốt nhất. Tất nhiên cũng sẽ có những hôm phát sinh việc ngoài kế hoạch nhưng mình sẽ cố gắng sắp xếp lại lịch sao cho cân bằng các đầu việc”, Nguyên chia sẻ.

Tương tự như Nguyên, Thùy Dương cũng sắp xếp thời gian biểu một cách rõ ràng. Cô cho rằng, sinh viên đang vừa học vừa làm nên chú tâm vào việc học và quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe.

Nhiều chuyên gia đồng tình rằng sinh viên nên ưu tiên việc học, xem đây là nền móng vững chắc để phát triển sự nghiệp. Việc làm thêm vẫn có giá trị nhưng cần chọn công việc phù hợp, giới hạn thời gian ở mức vừa phải. Đồng thời, sinh viên cũng cần rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, biết sắp xếp lịch học tập và làm việc một cách khoa học hơn.

Việc cân bằng học và làm không hề dễ, nhưng nếu có kế hoạch rõ ràng, sinh viên hoàn toàn có thể vừa trang trải cuộc sống, vừa tích lũy kinh nghiệm nhưng vẫn giữ vững kết quả học tập.

Tuyết Lưu