Tiêu hết 3 triệu trong 15 ngày, tân sinh viên tỉnh ngộ sau nhiều lần cạn ví

Giải pháp “bóp chặt hầu bao”

Chân ướt chân ráo rời quê lên thành phố nhập học, Ngọc Nhung, sinh viên năm nhất Trường Đại học Nông Lâm, vẫn còn nguyên sự bỡ ngỡ. Ngày đầu nhận được 3 triệu đồng ba mẹ gửi, Nhung hí hửng rủ bạn bè đi ăn uống, cà phê liên tục. Nhưng chỉ nửa tháng sau, ví đã cạn sạch.

“Có lần mình hết tiền giữa tháng, phải vay tạm bạn thân để xoay xở. Cũng từ đó mình rút ra bài học: không thể tiêu xài vô tội vạ như trước nữa”, Nhung kể.

Sau cú “cháy túi” đầu đời, Nhung bắt đầu siết lại chi tiêu. Cô chia nhỏ 3 triệu đồng bố mẹ gửi mỗi tháng: 1,2 triệu đồng cho tiền trọ, 1,5 triệu đồng cho ăn uống, phần còn lại dành cho học tập và sinh hoạt lặt vặt.

Ứng dụng quản lý chi tiêu trở thành công cụ quen thuộc giúp sinh viên kiểm soát chi tiêu cá nhân (Ảnh: Tuyết Lưu).

Để tiết kiệm, Nhung chuyển sang nấu ăn với bạn cùng phòng. Một món canh, một món mặn đơn giản nhưng đủ ấm bụng và giúp giảm kha khá chi phí so với ăn ngoài.

Thay vì ghé cửa hàng lớn mua quần áo, cô lại thích rong ruổi ở chợ sinh viên hoặc lùng đồ đã qua sử dụng.

“Mình mê đi lựa đồ đã qua sử dụng lắm, vừa đẹp, vừa tiết kiệm, đôi khi mua được cả đồ hiệu. Nhiều món chỉ có một cái duy nhất, mặc lên cũng rất thú vị”, Nhung chia sẻ.

Không chỉ vậy, Nhung còn tận dụng thư viện trường để mượn tài liệu hoặc mua lại sách cũ từ anh chị khóa trên với giá rẻ chỉ bằng một nửa.

“Tiết kiệm được tiền sách, mình đỡ áp lực hơn”, cô tân sinh viên tâm sự.

Chung trải nghiệm, sau khi tiêu quá tay giai đoạn đầu đại học, Nguyễn Nhật Tâm, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM đã tìm cách quản lý chi tiêu cá nhân bằng một ứng dụng trên điện thoại.

“Mình ghi chép từng khoản chi, rồi phân loại theo nhu cầu thiết yếu: học tập, ăn uống, giải trí. Việc này giúp mình thấy rõ khoản nào đang chi nhiều, khoản nào có thể cắt giảm. Các khoản chi phải ghi càng rõ ràng càng tốt và xếp chúng theo mức độ ưu tiên”, Tâm chia sẻ.

Theo cô, cách làm này giúp các bạn sinh viên có cái nhìn bao quát hơn, từ đó tránh lãng phí tiền vào những khoản không cần thiết và nằm ngoài kế hoạch.

Nhật Tâm chia khoản chu cấp của ba mẹ 4 triệu đồng hằng tháng thành 4 mục cơ bản bao gồm: 3 triệu đồng tiền ăn, 400.000 đồng tiền xăng xe, 300.000 đồng tiền điện nước, còn lại để mua đồ dùng hoặc để dành. Tiền ăn nếu có dư thì Tâm tiếp tục đẩy qua cho khoản để dành và phải theo nguyên tắc không được vượt quá ngưỡng quy định của từng mục.

“Ban đầu tuy có thể hơi khó khăn vì mình chưa quen với việc quy định khoản chi cho từng mục đích. Thế nhưng chỉ cần kỷ luật một thời gian thì mình tin đây là cách rất tốt để giúp các bạn sinh viên có thể cân bằng tài chính sao cho phù hợp với điều kiện từng người”, Tâm nhận định.

Học cách tự lập tài chính

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên chọn cách đi làm thêm để tự chủ kinh tế. Phương Vy, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật vừa đi học vừa đi làm tại một quán cà phê, thu nhập thêm 3-4 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ vậy, Vy có điều kiện phân bổ chi tiêu rõ ràng hơn.

Cô thường dùng ứng dụng quản lý chi tiêu trên điện thoại để theo dõi từng khoản: 40% cho ăn uống, 30% cho nhà trọ và điện nước, 20% cho học tập, 10% để vui chơi.

“Mình tận dụng khuyến mãi trên ứng dụng đặt đồ ăn, ví điện tử. Làm ở quán cà phê thì được giảm giá nước uống, coi như tiết kiệm thêm”, cô kể.

Phạm Thị Ngọc Hiền, sinh viên năm ba ngành Xã hội học, cũng quyết định làm thêm sau 2 năm chật vật vì phải xoay xở mọi chi tiêu bằng tiền trợ cấp từ gia đình. Dù mức lương không cao, song, công việc đủ để Hiền chi trả chi phí sinh hoạt thường ngày và phần nào giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm cho ngành học của mình.

Theo Hiền, đi làm thêm tuy có thể gây ảnh hưởng đến việc học nhưng nếu biết cách sắp xếp và quản lý thời gian, đây vừa là cơ hội để cải thiện thu nhập, vừa giúp sinh viên có môi trường thực tế để trải nghiệm.

“Mình nghĩ tân sinh viên nên thử sức với một công việc phù hợp. Quan trọng là không để ảnh hưởng đến việc học, vừa có thêm thu nhập và vừa rèn luyện bản thân”, Hiền nói.

Bên cạnh những câu chuyện riêng, thói quen tiết kiệm dần trở thành “bản năng” chung của sinh viên xa nhà. Nhiều bạn hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết, tránh lướt ứng dụng thương mại điện tử để không “lỡ tay” đặt hàng. Thay vì ra quán cà phê tốn 30.000-50.000 đồng cho một ly nước, họ chọn đến thư viện để học nhóm, vừa yên tĩnh vừa miễn phí.

Việc gỡ bỏ ứng dụng mua sắm được coi là giải pháp đơn giản nhưng hữu hiệu để hạn chế những khoản chi không cần thiết (Ảnh: Phương Thảo).

Khánh Huyền, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, cho biết ban đầu cô cũng từng nhiều lần kẹt tiền vì thói quen mua sắm trực tuyến theo cảm hứng. Sau những lần phải vay bạn bè để xoay xở tiền ăn, tiền ở, Huyền bắt đầu tập siết chặt chi tiêu.

“Mình xóa hẳn các ứng dụng mua sắm khỏi điện thoại. Mỗi lần cần đồ dùng gì, mình chỉ mua trực tiếp và suy nghĩ ít nhất 2-3 ngày trước khi quyết định”, Huyền chia sẻ.

Theo Huyền, việc hình thành thói quen tiết kiệm không quá khó, chỉ cần rèn tính kỷ luật với bản thân. Thay vì "thuê chỗ" để học ở những hàng quán bên ngoài, cô cho rằng dành nhiều thời gian ở thư viện hoặc phòng tự học của ký túc xá là lựa chọn lý tưởng.

“Tiết kiệm không phải sống kham khổ, mà là biết đâu là cái cần và cái muốn”, Huyền nhấn mạnh.

Phương Thảo - Tuyết Lưu