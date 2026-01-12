Sinh viên chụp ảnh áo dài Tết: “Sống ảo” hay giữ truyền thống?

Dịp Tết Nguyên đán những năm gần đây, hình ảnh sinh viên, người trẻ xúng xính áo dài, dạo phố xuân và lưu lại những bộ ảnh kỷ niệm ngày càng trở nên phổ biến. Không còn là hoạt động mang tính phong trào nhất thời, chụp ảnh áo dài Tết đang dần trở thành một nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của giới trẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nhật Anh (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết, việc mặc áo dài và chụp ảnh dịp Tết với cô giống như một cách lưu giữ ký ức theo thời gian.

Việc mặc áo dài và chụp ảnh dịp Tết với Nhật Anh giống như một cách lưu giữ ký ức theo thời gian (Ảnh: NVCC).

“Mỗi bức ảnh áo dài Tết giống như một dấu mốc. Sau này nhìn lại, tôi không chỉ thấy mình trẻ trung mà còn nhớ về không khí ấm áp của gia đình, những buổi dạo phố cùng bạn bè trong những ngày đầu năm”, Nhật Anh nói.

Không chỉ riêng Nhật Anh, nhiều sinh viên cho biết họ đã duy trì việc chụp ảnh áo dài Tết trong vài năm trở lại đây.

Hải Ly (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng) cho hay, cô bắt đầu mặc áo dài chụp ảnh Tết khoảng 2-3 năm nay, một phần vì yêu thích không khí Tết, một phần cũng chịu ảnh hưởng từ xu hướng chung của giới trẻ.

“Là sinh viên xa nhà, việc mặc áo dài, dạo phố xuân và chụp ảnh cùng bạn bè khiến mình thấy Tết đến rất gần. Dù có yếu tố theo xu hướng, nhưng cảm xúc mang lại là rất đời, rất sinh viên”, Hải Ly nói.

Theo Hải Ly, việc giới trẻ mặc áo dài chụp ảnh dịp Tết là một nét đẹp nên được duy trì. Dù hình thức có thay đổi theo thời gian, nhưng khi người trẻ chủ động mặc áo dài, điều đó cho thấy truyền thống không hề bị lãng quên.

Theo các sinh viên, sống ảo và giữ gìn truyền thống là hai yếu tố không hoàn toàn đối lập (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh những ý kiến tích cực, không ít người cho rằng chụp ảnh áo dài Tết hiện nay mang nặng yếu tố “sống ảo”. Tuy nhiên, theo góc nhìn của nhiều sinh viên, sống ảo và giữ gìn truyền thống là hai yếu tố không hoàn toàn đối lập.

Nhật Anh cho rằng, bất kỳ xu hướng nào cũng có mặt tích cực và hạn chế. “Có thể một bộ phận chụp ảnh vì thấy mọi người làm nên mình cũng làm theo, nhưng suy cho cùng, họ vẫn đang lan tỏa hình ảnh của áo dài. Miễn là không làm méo mó hay lệch lạc giá trị truyền thống thì việc thể hiện cá nhân trên mạng xã hội cũng không quá đáng lo ngại”, nữ sinh nêu quan điểm.

Hải Ly cũng đồng tình khi cho rằng mạng xã hội chỉ là nơi chia sẻ hình ảnh, còn giá trị truyền thống vẫn nằm ở cảm xúc của người mặc. “Khi khoác áo dài lên, nhiều bạn sẽ tự nhiên cảm nhận được không khí Tết và ý nghĩa của trang phục này”, cô nói.

Trái với hình dung của nhiều người về những bộ ảnh cầu kỳ, tốn kém, phần lớn sinh viên cho biết chi phí chụp ảnh áo dài Tết hoàn toàn có thể tiết kiệm nếu biết tận dụng những gì sẵn có.

Nhật Anh chia sẻ, chi phí chuẩn bị cho một buổi chụp ảnh của cô chỉ dao động ở mức vài trăm nghìn đồng. Bạn bè tự trang điểm cho nhau. Áo dài thường mượn hoặc dùng chung. Chi phí thuê máy ảnh chuyên nghiệp chỉ khoảng 300.000 đồng cho nửa ngày.

Tương tự, Hải Ly cho hay cô gần như không tốn nhiều tiền cho việc chụp ảnh áo dài Tết vì chỉ dùng điện thoại chụp. Trang phục và trang điểm do bạn bè tự làm cho nhau, cho nhau mượn đồ. “Tiền gửi xe và vé vào cổng ở một số địa điểm chụp cũng chỉ trên dưới 100.000 đồng”, nữ sinh nói.

Giới trẻ chụp ảnh áo dài trong Văn Miếu, Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Theo các sinh viên, bí quyết để có bộ ảnh đẹp không nằm ở nhiều tiền mà ở việc chọn bối cảnh công cộng sinh động, tận dụng ánh sáng tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng và nhờ bạn “có tâm” bè chụp ảnh cho nhau.

Từ góc độ người chụp ảnh chuyên nghiệp, Trang Bùi - chuyên chụp ảnh film - cho biết, nhu cầu chụp ảnh áo dài dịp Tết trong giới trẻ tăng lên rõ rệt trong 2 năm gần đây.

Theo cô, áo dài ngày nay không còn là trang phục chỉ xuất hiện trong những dịp trang trọng mà đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người trẻ. “Họ có thể chụp bằng điện thoại, máy ảnh film hay máy số, chụp cùng bạn bè hoặc gia đình. Chính sự tự nhiên, không quá cầu kỳ ấy đã giúp việc chụp ảnh áo dài Tết trở thành một nét đẹp lan tỏa mạnh mẽ”, Trang Bùi nhận định.

Thực tế, mạng xã hội chính là "sàn diễn" khổng lồ giúp áo dài không bị lãng quên. Khi một sinh viên đăng tấm ảnh áo dài, hàng trăm người bạn khác sẽ thấy và cảm nhận được vẻ đẹp đó. Đó là sự kế thừa truyền thống bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Việc sinh viên rủ nhau đi chụp ảnh áo dài Tết không chỉ dừng lại ở một sở thích nhất thời. Đó là minh chứng cho thấy giá trị truyền thống vẫn luôn có sức sống mãnh liệt, chỉ cần được tiếp cận bằng sự sáng tạo và năng lượng tươi trẻ. Tà áo dài, vì thế, chưa bao giờ lỗi mốt trong mắt Gen Z.