Thiếu chứng chỉ tiếng Anh phải đóng 15 triệu, sinh viên nói "rất vô lý"

Hiện nay, trên một số trang mạng xã hội, nhiều sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (HUB) đã chia sẻ và bày tỏ lo lắng, băn khoăn liên quan đến văn bản của trường mới ban hành về học phí năm học 2026-2027, trong đó có quy định khoản “học phí quá hạn” với sinh viên còn nợ chứng chỉ đầu ra (tiếng Anh, tin học...).

Đồng thời, một số em cũng đã gửi nội dung phản ánh này đến phóng viên Dân trí về vấn đề này.

Trong nội dung phản ánh, văn bản mà sinh viên nhắc đến là Quyết định số 2684/2026 về mức thu học phí và các loại giá dịch vụ năm học 2026-2027 do trường ban hành và có hiệu lực từ ngày 4/8.

Thiếu chứng chỉ tiếng Anh, phải đóng thêm 20 triệu đồng tiền học phí?

Theo đó, tại phụ lục văn bản này có quy định mức học phí khác nhau tùy hệ đào tạo, chương trình và khóa học. Cụ thể, đối với đại học chính quy chuẩn, học phí năm học 2026-2027 của các khóa từ 39 đến khóa 42 ở mức khoảng 25,6 triệu đồng đến gần 30 triệu đồng/năm học. Còn với các khóa học đã quá hạn (từ khóa 35 đến 38), học phí từ 19,6 đến 25,9 triệu đồng/năm học.

Đối với chương trình đại học chính quy tiếng Anh bán phần (chất lượng cao), mức học phí cao hơn 40 triệu đồng/năm, tùy khóa tuyển sinh.

Tuy nhiên, điều khiến các sinh viên bày tỏ băn khoăn là tại mục 9 của phụ lục văn bản này, trường có quy định về “học phí quá hạn thời gian đào tạo quy định của chương trình đào tạo các hệ đào tạo”.

Đáng chú ý, đối tượng phải đóng học phí quá hạn này áp dụng với cả các các trường hợp “nợ các văn bằng chứng chỉ (tin học, Anh văn...)” đầu ra. Văn bản quy định: “Mức đóng quá hạn từng lần (tương đương 5 tháng) = 50% mức trần học phí áp dụng theo năm học hiện hành”.

Nội dung quy định đang gây băn khoăn cho sinh viên (Ảnh: PV chụp màn hình văn bản).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một sinh viên đang học năm thứ 4 (khóa tuyển sinh năm 2022) cho biết, em đã hoàn thành các học phần, nhưng chưa hoàn tất chứng chỉ tiếng Anh đầu ra. Nếu đối chiếu với trường hợp của em, khoản em phải đóng thêm có thể lên gần 15 triệu đồng. Một số bạn khác phải đóng hơn 10 triệu đồng, có bạn lên tới 20 triệu đồng.

“Em thấy quy định này rất vô lý, không có cơ sở. Chúng em chỉ còn thiếu chứng chỉ đầu ra, không đăng ký học phần, không tham gia học tập nữa, nhà trường cũng không cung cấp hoạt động giảng dạy, dịch vụ tương ứng thì tại sao chúng em phải đóng thêm số tiền này”, một sinh viên bày tỏ.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tại cơ sở ở phường Sài Gòn, TPHCM (Ảnh: HUB).

Quy định chỉ mang tính răn đe, chưa thu tiền sinh viên nào

Trước những thông tin băn khoăn, lo lắng của sinh viên, trao đổi với phóng viên Dân trí, GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, cho biết nhà trường đã nắm thông tin về một số băn khoăn của sinh viên trong vấn đề này khi liên hệ trực tiếp phòng tài chính - kế toán.

Tuy nhiên, qua theo dõi trên một số trang mạng, hội nhóm không chính thống, ông nhận thấy có nhiều chia sẻ, bày tỏ bức xúc với nhiều nội dung không chính xác. Do đó, nhà trường đề nghị sinh viên có thắc mắc liên hệ trực tiếp các phòng chức năng để được giải thích, giải quyết.

Về văn bản có quy định khoản “học phí quá hạn”, GS.TS Trung cho rằng quy định này đã được nhà trường thực hiện từ năm 2022 và có điều chỉnh qua các năm đến nay.

Theo ông Trung, quy định xuất phát từ thực tế giai đoạn những năm 2017-2019, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của trường rất thấp. Một trong những nguyên nhân là sinh viên đã hoàn thành việc học nhưng vì nhiều lí do nên còn thiếu các điều kiện tốt nghiệp, trong đó có chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học.

Trước tình trạng này, ông Trung cho rằng nhà trường phải có trách nhiệm với sinh viên và phụ huynh trong việc bảo đảm người học hoàn thành chương trình đúng hạn. Do đó, trường đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có đưa ra quy định về mức thu đối với sinh viên quá hạn như một biện pháp cảnh báo, răn đe.

Ông Trung nhấn mạnh, nhà trường không xem đây là một khoản phạt được thu thực tế đối với sinh viên chỉ còn nợ chứng chỉ. Theo ông, nếu sinh viên đã hoàn thành toàn bộ học phần, không đăng ký học phần và không phát sinh dịch vụ đào tạo thì nhà trường không thể thu học phí, bởi học phí phải gắn với việc đăng ký học phần, số tín chỉ và dịch vụ đào tạo thực tế.

“Nhiều sinh viên học xong hết rồi nên rất khó để gặp, thậm chí có những em đổi email, thay số điện thoại. Cho nên, việc trường quy định như vậy nhằm buộc sinh viên phải liên hệ với nhà trường để được tư vấn, xây dựng lại lộ trình học tập và hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp. Đến nay, trường chưa thu khoản này với bất kỳ trường hợp nào”, ông Trung nói.

Ông Trung cũng nhấn mạnh quy định này được nhà trường công bố hằng năm trong các văn bản về học phí. Sinh viên cũng được phổ biến đầy đủ lộ trình học tập và nghĩa vụ tài chính ngay từ khi nhập học chứ không phải đến cuối khóa mới biết.

Cũng theo GS.TS Trung hiện nhà trường còn khoảng 900 sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo, gồm cả chưa hoàn thành học phần lẫn điều kiện chuẩn đầu ra.

Bên cạnh quy định này, ông Trung cũng cho biết nhà trường đang triển khai thêm các giải pháp khác để hạn chế tình trạng sinh viên đến cuối khóa mới hoàn thành chuẩn đầu ra. Theo đó, yêu cầu về tiếng Anh được trường đưa vào chuẩn đầu vào của một số học phần tiếng Anh chuyên ngành; tin học cũng được đưa vào yêu cầu đầu vào của các học phần liên quan chuyển đổi số.

Theo ông, những giải pháp này đã góp phần nâng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của trường. Tỷ lệ sinh viên thuộc diện tốt nghiệp quá hạn đến nay chỉ còn khoảng 22%.