Sĩ tử ngủ quên, hỏng xe được công an đưa đến điểm thi bằng xe chuyên dụng

Ngày 26/5, lãnh đạo Công an xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết 2 cán bộ đơn vị đã hỗ trợ kịp thời nữ sinh gặp sự cố trên đường đi thi.

Khoảng 7h cùng ngày, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Nam Cửa Việt đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Triệu Phong, xã Nam Cửa Việt nhận được tin em Nguyễn Thị Khánh An (SN 2011) bị hỏng xe, nguy cơ muộn thi.

Công an dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh đến trường thi (Ảnh: Công an xã Triệu Bình).

Hai cán bộ công an gồm Đại úy Lê Kim Quyết và Đại úy Nguyễn Trí Tường nhanh chóng lên xe chuyên dụng đến vị trí em An bị hỏng xe và đón nữ sinh này đến điểm thi tại Trường THPT Triệu Phong kịp giờ.

Chiều cùng ngày, tổ công tác Công an xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị do Trung tá Nguyễn Đức Vũ làm tổ trưởng cũng kịp thời hỗ trợ một nam sinh lớp 9 đến trường thi.

Thí sinh ở Quảng Trị sau buổi thi (Ảnh: Minh Nguyễn).

Nam sinh này là Hoàng Công Minh, học lớp 9B, Trường THCS Triệu Độ, xã Triệu Bình đã ngủ quên và được các cán bộ, chiến sĩ công an dùng xe chuyên dụng chở từ nhà đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, xã Triệu Bình kịp thời.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 25 đến 26/5 với hơn 25.000 thí sinh đăng ký dự thi. Riêng các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục thi các môn chuyên vào ngày 27/5.