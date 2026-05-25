PGS.TS Trần Thành Nam được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Giáo dục

PGS.TS Trần Thành Nam, sinh năm 1980, tại Hà Nội. Ông là Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng, Phó Giáo sư ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và vị thành niên.

PGS.TS Trần Thành Nam được biết đến là một trong những chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về tâm lý học hàng đầu tại Việt Nam.

Ông đã có nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý được công bố trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, PGS.TS Trần Thành Nam còn đảm nhận vai trò Ban Giám khảo của Chương trình “Siêu trí tuệ Việt Nam” trên sóng truyền hình.

PGS.TS Trần Thành Nam trong vai trò giám khảo Cuộc thi "Siêu trí tuệ nhí Việt Nam" (Ảnh: BTC).

Ông từng nhận bằng tiến sĩ loại xuất sắc, Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ; thạc sĩ loại giỏi, Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ; cử nhân loại giỏi, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn (ĐH).

Cụ thể quá trình công tác của PGS.TS Trần Thành Nam:

Tháng 9/2023 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 6/2017-9/2023: Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục.

Tháng 9/2015-6/2017: Cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 6/2014-9/2015: Phó Viện Trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 10/2013-6/2014: Cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 8/2008-10/2013: Học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ

Tháng 1/2002-8/2008: Cán bộ giảng dạy tại Khoa Tâm lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm PGS.TS Trần Thành Nam 5 năm, kể từ ngày 1/6 tới.