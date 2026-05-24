Đề thi và đáp án môn toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Ninh Bình diễn ra sớm nhất cả nước.

Tỉnh phê duyệt 40.181 chỉ tiêu tuyển sinh công lập trên tổng số 59.937 học sinh lớp 9 toàn tỉnh, tỷ lệ đỗ công lập là 67%. Trong đó, các trường THPT chuyên tuyển 39 lớp với 1.365 học sinh, các trường THPT công lập không chuyên tuyển 38.676 học sinh với 879 lớp.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh là cơ sở để các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với quy mô học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.