Hình ảnh đẹp tại điểm thi lớp 10 ở Nghệ An

Ngày 25/5, tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò 1, phường Cửa Lò, hình ảnh Đại úy Nguyễn Cảnh Cường, cán bộ Công an phường Cửa Lò, cõng một nam sinh bị gãy chân từ phòng thi xuống khu vực đón trả thí sinh đã thu hút sự quan tâm và để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều phụ huynh và người dân.

Nam sinh được hỗ trợ là em Nguyễn Tuấn Tú (SN 2011, trú xóm 7, xã Đông Lộc, trước đây là xã Nghi Thạch), học sinh Trường THCS Nghi Thạch. Tú không may bị gãy chân và phải bó bột trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 không lâu, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Đại úy Nguyễn Cảnh Cường cõng thí sinh Tú bị gãy chân từ phòng thi xuống điểm đón (Ảnh: Công an phường Cửa Lò).

Dù gặp trở ngại về sức khỏe, Tú vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi với mong muốn đạt kết quả tốt. Tại điểm thi, việc di chuyển giữa các tầng học là một thử thách lớn đối với em. Thấu hiểu hoàn cảnh này, Đại úy Nguyễn Cảnh Cường đã trực tiếp hỗ trợ, cõng Tú vượt qua các bậc cầu thang sau khi hoàn thành môn thi.

Hành động giản dị nhưng đầy trách nhiệm của người chiến sĩ công an đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phụ huynh có mặt tại điểm thi. Một phụ huynh chia sẻ, giữa thời tiết nắng nóng và áp lực của kỳ thi, hình ảnh người cán bộ công an tận tình giúp đỡ thí sinh đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt thể chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp em Tú thêm tự tin, nghị lực để hoàn thành kỳ thi.

Công an phường Cửa Lò cho biết bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm thi, lực lượng công an luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà khi gặp khó khăn, góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Khoảnh khắc Đại úy Nguyễn Cảnh Cường cõng nam sinh gãy chân rời phòng thi đã để lại ấn tượng đẹp, lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng.

Trong buổi thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An, em T.V.T. (SN 2011), học sinh Trường THCS Quỳnh Thanh (xã Quỳnh Anh) ngủ quên có nguy cơ đến điểm thi muộn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Quỳnh Anh đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại điểm thi đã nhanh chóng phối hợp với Đoàn Thanh niên xã sử dụng ô tô đến tận nhà đón em T. tới địa điểm dự thi.

Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Quỳnh Anh, thí sinh này đã tới điểm thi đúng thời gian quy định.