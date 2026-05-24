Đề thi văn vào lớp 10 bị phản ánh sai kiến thức, dùng ngữ liệu SGK

Ngày 23/5, Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Hơn 2.000 thí sinh thi môn ngữ văn chung.

Đề thi môn ngữ văn được nhiều thí sinh nhận xét là có ngữ liệu quen song cách hỏi "lạ", đặc biệt là phần đọc hiểu. Đề dùng một ngữ liệu duy nhất là bài thơ "Lá đỏ" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, viết năm 1974.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên ngữ văn đã phát hiện ra một số lỗi sai của đề.

Bà Nguyễn Thị Hẹn, giáo viên ngữ văn về hưu, chỉ ra hai vấn đề mà bà cho rằng "nghiêm trọng" của đề thi.

Một là bài thơ "Lá đỏ" nằm trong sách giáo khoa ngữ văn 8 bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" (trang 40-41). Trong khi đó, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn quy định rõ cách thức đánh giá, yêu cầu tránh dùng lại các văn bản ngữ liệu đã học để đánh giá được chính xác khả năng đọc hiểu và phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học.

"Điều này sẽ gây bất công cho các thí sinh không học bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". Vì khi thí sinh được gặp một ngữ liệu quen thuộc, đã được giáo viên giảng giải, chắc chắn sẽ hiểu sâu hơn, kỹ hơn so với thí sinh không được học văn bản trong chương trình chính khoá", cô Hẹn phân tích.

Vấn đề thứ hai nằm ở câu số 3 của phần đọc hiểu. Theo cô Hẹn, câu hỏi mắc lỗi sai cơ bản khi xác định "em gái tiền phương" là "nhân vật trữ tình".

"Ở đây, "em gái tiền phương" là đối tượng trữ tình, không phải nhân vật trữ tình", cô Hẹn khẳng định.

Cùng quan điểm chuyên môn, bà Thái Thanh Huyền, Tổ trưởng bộ môn Ngữ văn, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, người sáng lập diễn đàn Văn chương mạn đàm khẳng định câu số 3 sai hoàn toàn lệnh hỏi.

"Em gái tiền phương là đối tượng trữ tình, hoặc là nhân vật trong thơ trữ tình. Nhân vật trữ tình phải là chủ thể bộc lộ bày tỏ tình cảm, cụ thể trong bài thơ này là người chiến sĩ trên đường hành quân vào Nam. Ở đây, nhân vật trữ tình xuất hiện dưới dạng thức ẩn”, cô Huyền phân tích.

Bên cạnh đó, cô Huyền cho rằng câu hỏi số 4 cũng sai về bản chất. Theo cô Huyền, tác phẩm không có yếu tố kịch. Đồng thời, việc dùng hai câu thơ cuối "Chào em, em gái tiền phương/ Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn" để bàn luận về vai trò của niềm tin trong cuộc sống là một cách gán ghép khiên cưỡng.

Một chuyên gia đầu ngành bộ môn ngữ văn nhận định, các ý kiến giáo viên chỉ ra là xác đáng. "Đề thi này sai nhiều chỗ", chuyên gia nói.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn năm nay thu hút hơn 2.000 thí sinh dự thi. Tỷ lệ chọi vào lớp chuyên văn là 1/14. Ngày mai, 24/5, các thí sinh sẽ làm bài thi môn chuyên.

Dân trí tiếp tục phỏng vấn thêm các chuyên gia, nhà quản lý về nội dung này.