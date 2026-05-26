Giáo viên dạy giỏi tỉnh Nghệ An nhận định về đề toán tuyển sinh lớp 10

Sáng 26/5, 49.371 thí sinh trên địa bàn Nghệ An hoàn thành bài thi môn toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Dù thời tiết nắng nóng ngay từ đầu giờ sáng, công tác tổ chức thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy chế. Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, tự tin về kết quả của mình.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Đông Hiếu (xã Đông Hiếu, Nghệ An), nhiều thí sinh nhận xét đề thi năm nay vừa sức, bám sát chương trình học và không xuất hiện những dạng bài quá khó.

Thí sinh rời điểm thi Trường THPT Đông Hiếu sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Thí sinh Mai Thanh Trung, dự thi vào Trường THPT Đông Hiếu, chia sẻ: "Đề thi toán là các dạng bài quen thuộc, đã được ôn luyện kỹ nên em làm bài khá tốt. Em tự chấm bài của mình đạt khoảng 8,5-9 điểm".

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Diệp cho biết: "So với đề toán năm ngoái em thấy đề năm nay dễ hơn. Nhiều câu hỏi quen thuộc nên em làm được khá tốt và dự đoán đạt khoảng 8 điểm".

Tại khu vực cổng các điểm thi, nhiều phụ huynh không giấu được niềm vui khi thấy con em bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Dù phải chờ đợi dưới thời tiết nắng nóng, nhiều người cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi kỳ thi đã khép lại thuận lợi.

Em Mai Thanh Trung (bên phải), thí sinh dự thi vào Trường THPT Đông Hiếu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đánh giá về đề thi năm nay, cô Trần Thị Hoa Hồng, giáo viên dạy giỏi môn toán cấp tỉnh Nghệ An, cho rằng đề thi bám sát cấu trúc do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố, đồng thời phù hợp với định hướng đổi mới của Bộ GD&ĐT).

Theo nữ giáo viên này, đề thi không quá nặng về kỹ thuật tính toán mà chú trọng đánh giá năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức của học sinh vào các tình huống thực tiễn và bài toán tổng hợp.

"Các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu giúp học sinh có học lực trung bình vẫn có thể đạt mức điểm khá nếu nắm vững kiến thức cơ bản. Trong khi đó, những câu vận dụng có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt ở phần hình học và bài toán thực tế, đòi hỏi học sinh phải có tư duy logic, kỹ năng trình bày chặt chẽ và biết liên kết nhiều mảng kiến thức.

Đây là đề thi có tính chọn lọc nhưng vẫn đảm bảo công bằng, phù hợp với mục tiêu tuyển sinh hiện nay", cô Hồng nhận định.

Đề thi môn toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, trong môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THTP năm nay toàn tỉnh ghi nhận 56 thí sinh vắng thi không có lý do.

"Không có sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế", ông Hoàn thông tin.