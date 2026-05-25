Công an dùng ô tô đến tận nhà đưa thí sinh ngủ quên tới điểm thi

Ngày 25/5, Công an xã Quỳnh Anh, Nghệ An thông tin đơn vị đã hỗ trợ đưa em T.V.T. (SN 2011), học sinh Trường THCS Quỳnh Thanh (xã Quỳnh Anh) đến điểm thi đúng thời gian quy định.

Ngay sau khi nhận được tin báo về việc T. ngủ quên, lực lượng Công an xã Quỳnh Anh đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại điểm thi đã nhanh chóng phối hợp với Đoàn Thanh niên xã sử dụng ô tô đến tận nhà đón em T. tới địa điểm dự thi.

Khoảnh khắc Công an xã Quỳnh Anh dùng xe đón nam sinh ngủ quên tới điểm thi (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng, nam sinh đã có mặt tại điểm thi đúng giờ, không bỏ lỡ môn thi đầu tiên.

Năm nay, cùng với các thí sinh trên toàn tỉnh Nghệ An, 938 học sinh trên địa bàn xã Quỳnh Anh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng công an địa phương được huy động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.

Sự việc nam sinh T. được Công an xã Quỳnh Anh hỗ trợ kịp thời đã góp phần giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ trong công tác đồng hành, hỗ trợ thí sinh.