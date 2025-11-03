Sẽ cho phép người nước ngoài giỏi tiếng Anh được dạy trong trường công

Nội dung này nằm trong nhóm nhiệm vụ - giải pháp về phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh. Đây là bước mở nhằm bổ sung và đa dạng hóa nguồn lực trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu khoảng 22.000 giáo viên tiếng Anh nếu triển khai dạy bắt buộc từ lớp 1 trên toàn quốc, đồng thời đưa tiếng Anh vào chương trình chính thức của bậc mầm non.

Ngoài việc nghiên cứu cơ chế, chính sách cho người nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Anh tham gia dạy học tại các cơ sở giáo dục công lập, đề án cũng đặt ra yêu cầu về chính sách đãi ngộ cho các học sinh, sinh viên có năng lực tiếng Anh nổi trội, chính sách thu hút sinh viên giỏi tiếng Anh mới tốt nghiệp và hỗ trợ giáo viên tiếng Anh đến công tác tại khu vực khó khăn.

Giáo viên dạy tiếng Anh tại Mèo Vạc - Tuyên Giang (Ảnh: Trường Marie Curie).

Cùng với thu hút nhân lực quốc tế, Việt Nam sẽ nâng cao và chuẩn hóa năng lực giáo viên tiếng Anh trong nước, đồng thời khuyến khích mô hình liên kết đào tạo giữa các trường đại học sư phạm, đại học chuyên ngữ với trường phổ thông.

Đề án cũng nêu rõ việc sẽ thực hiện khảo sát và đánh giá năng lực tiếng Anh đối với giáo viên tiếng Anh và dạy các môn học khác bằng tiếng Anh ở các cấp học. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng, hoàn thiện và ban hành khung năng lực tiếng Anh phù hợp cho từng đối tượng.

Đề án Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được áp dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Ước tính đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Thời gian thực hiện của đề án là 20 năm (2025-2045).

Bộ GD&ĐT cho biết, để triển khai thành công Đề án thì cần có ít nhất 1 biên chế vị trí việc làm là giáo viên tiếng Anh trong mỗi cơ sở giáo dục mầm non. Biên chế phát sinh dự kiến ở bậc này là 12.000 người.

Đối với bậc tiểu học, biên chế giáo viên tiếng Anh phát sinh là gần 10.000 giáo viên. Tổng cả hai bậc cần thêm 22.000 giáo viên.