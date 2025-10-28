Khởi động cuộc thi tiếng Anh TOEFL Challenge cho học sinh lớp 2-9

Cuộc thi bao gồm TOEFL Primary Challenge dành cho học sinh tiểu học (từ lớp 2-5) và TOEFL Junior Challenge (từ lớp 6-9) dành cho học sinh THCS trên toàn quốc.

Năm học 2025-2026 đánh dấu năm thứ 14 liên tiếp cuộc thi TOEFL Challenge được tổ chức tại Việt Nam, ghi dấu chặng đường mang đến một sân chơi tiếng Anh hấp dẫn và bổ ích cho các em học sinh. Qua đó, cuộc thi đã góp phần làm phong phú hơn hoạt động dạy và học tiếng Anh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh tại các trường phổ thông tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Nhiều đổi mới, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho thí sinh

Vòng trải nghiệm trực tuyến được thiết kế theo mô hình “đấu trường trải nghiệm” với ba chặng thi hấp dẫn và thú vị mở trong vòng 1,5 tháng - nơi học sinh có thể luyện tập thường xuyên với các đề thi tại các chặng được nâng cấp theo mức độ tăng tiến, tích lũy điểm số và nhận về nhiều phần quà hấp dẫn.

Nhằm mang lại giá trị đánh giá thiết thực và toàn diện hơn, ban tổ chức tối ưu hóa hệ thống bài thi quốc tế tại các vòng thi, không chỉ dừng lại ở các kỹ năng tiếng Anh học thuật mà còn chú trọng đến năng lực giao tiếp trong môi trường quốc tế thông qua việc áp dụng hệ thống bài thi chuẩn hóa TOEFL và TOEIC quốc tế.

Các thay đổi này đảm bảo đánh giá đa chiều và tổng quát cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh phổ thông, phù hợp với định hướng giáo dục ngoại ngữ quốc gia và góp phần làm bước đệm để mỗi thí sinh chinh phục các mục tiêu học tập cao hơn.

Nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện của các thí sinh, hệ thống giải thưởng được ban tổ chức điều chỉnh. Mỗi thí sinh đều có cơ hội chinh phục các giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 700 triệu đồng, giải thưởng cao nhất trị giá lên đến 20 triệu đồng. Đặc biệt, ở vòng trải nghiệm trực tuyến miễn phí năm nay, top thí sinh xuất sắc mỗi tỉnh, thành phố sẽ nhận được voucher giảm giá 50% bài thi quốc tế áp dụng tại vòng thi tiếp theo.

Không khí sôi động tại Vòng Tuyển chọn cấp thành phố tại Hà Nội mùa giải 2024-2025 (Ảnh: BTC).

Nhiều năm qua, cuộc thi luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh bởi những giá trị thiết thực mà cuộc thi mang đến cho mỗi thí sinh.

Cuộc thi là cơ hội để các em học sinh được tiếp cận với chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế uy tín, qua đó cọ xát, đánh giá đa chiều và tổng quát 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Từ đó phụ huynh và thí sinh có cơ sở để xây dựng lộ trình rèn luyện chính xác, nâng cao năng lực tiếng Anh của bản thân và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu tương lai.

Mỗi thí sinh dự thi TOEFL Challenge sẽ nhận được phiếu điểm TOEFL Primary, TOEFL Junior do ETS cấp có giá trị toàn cầu, và là công cụ uy tín đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc tiểu học và THCS được Bộ GĐ&ĐT công nhận. Điểm số Lexile giúp đánh giá và đưa ra định hướng chọn sách tiếng Anh phù hợp với trình độ của trẻ, là "kim chỉ nam" cho quá trình rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, nâng vốn từ vựng để tự tin giao tiếp tiếng Anh.

Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge được tổ chức theo đúng quy trình tổ chức thi của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ. Khác với các bài kiểm tra tiếng Anh thông thường, đề thi tại Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge được nghiên cứu và thiết kế bởi các chuyên gia đầu ngành tại Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ đảm bảo tính khoa học, khách quan và công bằng trong việc đo lường năng lực ngôn ngữ của mỗi thí sinh.

Cuộc thi đóng góp một phần không nhỏ vào việc thúc đẩy văn hóa học tập cũng như nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Đây chính là một hoạt động đồng hành của IIG Việt Nam với nền giáo dục nước nhà trong việc đưa tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Thí sinh dự thi Vòng thi cấp tỉnh tại Nghệ An mùa giải 2024-2025 (Ảnh: BTC).

Các vòng thi chính

Tại Hà Nội, cuộc thi tiếng Anh TOEFL Challenge năm học 2025-2026 được tổ chức thành các vòng thi: Vòng trải nghiệm trực tuyến miễn phí, Vòng Tuyển chọn cấp Thành phố (Vòng 1), Vòng Xếp hạng cấp Thành phố (Vòng 2) và Vòng Chung kết Quốc gia (Vòng 3).

Tại các tỉnh, thành phố khu vực trên toàn quốc, cuộc thi TOEFL Challenge được triển khai theo các vòng thi: Vòng trải nghiệm trực tuyến miễn phí (Vòng 1), thí sinh đăng ký và nhập code trải nghiệm trực tuyến miễn phí trên hệ thống của ban tổ chức; Vòng thi cấp tỉnh/Thành phố/Khu vực (Vòng 2), thí sinh đóng lệ phí, dự bài thi quốc tế TOEFL Primary (đối với học sinh tiểu học), TOEFL Junior (đối với học sinh THCS) trên tinh thần tự nguyện và có lệ phí thi.

Vòng Chung kết quốc gia (Vòng 3), thí sinh trên toàn quốc cùng tranh tài bằng bài thi TOEFL Junior Speaking & Writing/TOEIC Speaking & Writing, ban tổ chức tiếp tục tài trợ toàn bộ lệ phí thi.

Để tham khảo thông tin và đăng ký tham gia cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge năm học 2025-2026, phụ huynh và học sinh tham khảo tại: https://toeflchallenge.iigvietnam.com/