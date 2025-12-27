Quy định mới về việc hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn trưa cho học sinh

Học sinh xã biên giới được hỗ trợ ăn trưa 450.000 đồng và 8kg gạo mỗi tháng (Ảnh minh hoạ: Thành Đông).

Mức hỗ trợ trên được thực hiện theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS học ở các xã biên giới đất liền.

Mỗi học sinh được hỗ trợ tiền ăn với mức 450.000 đồng và 8kg mỗi tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ cho học sinh chuyển trường được tính căn cứ theo số ngày học sinh thực học và số tiền, số kg gạo bình quân một ngày học/tháng.

Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hỗ trợ thêm 1 tháng các chính sách quy định ở trên.

Học sinh thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng loại thì chỉ áp dụng mức hỗ trợ cao nhất. Học sinh là đối tượng được hưởng chính sách khác về trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập thì vẫn được hưởng chính sách quy định tại Nghị định này.

Trường hợp học sinh không ăn trưa tại cơ sở giáo dục thì không được hưởng chính sách quy định.

Học sinh trong năm học nếu chuyển trường đến học ở địa bàn không thuộc các xã biên giới đất liền thì không được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này tính từ ngày học sinh chuyển trường.

Học sinh trong năm học nếu chuyển trường đến học ở địa bàn thuộc các xã biên giới đất liền thì được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này kể từ ngày học sinh bắt đầu học tại cơ sở giáo dục.

Ngoài hỗ trợ cho học sinh, cơ sở giáo dục cũng được hỗ trợ kinh phí tổ chức bữa ăn trưa. Các nội dung được hỗ trợ nhằm tổ chức bữa trưa tại trường cho học sinh gồm: Kinh phí phục vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng; tiền điện, nước.

Tùy theo điều kiện ở địa phương, cơ sở giáo dục có điểm trường thì được hưởng kinh phí hỗ trợ phục vụ tổ chức bữa ăn trưa cho điểm trường.

Vào đầu năm học, các cơ sở giáo dục phổ biến rộng rãi về chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này. Trường hợp học sinh tự nguyện không hưởng chính sách thì cha, mẹ, người giám hộ học sinh có trách nhiệm thông báo với nhà trường.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục phổ biến rộng rãi về chính sách, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục lập, phê duyệt và công khai danh sách học sinh hưởng chính sách tại cơ sở giáo dục. Thời gian công khai tối thiểu 3 ngày làm việc.

Trường hợp trong năm học phát sinh tăng, giảm học sinh hưởng chính sách, cơ sở giáo dục lập danh sách và thực hiện quy trình xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách theo quy định.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 25/12.