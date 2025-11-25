Sập bẫy tuyển mẫu tóc, sinh viên ở Hà Nội choáng vì hoá đơn 4 triệu đồng

Chiêu bài quen thuộc

Một số diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao về tình trạng nhiều quảng cáo tuyển mẫu tóc “bẫy” các sinh viên ngoại tỉnh mới lên thành phố. Các đối tượng nhắm vào sinh viên có nhu cầu kiếm việc làm thêm, mong muốn làm đẹp nhưng eo hẹp về chi phí.

N.M.L, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, cho hay, khi thấy tin tuyển mẫu tóc trên mạng, L. liên hệ với tiệm thì được đồng ý ngay.

Theo lịch hẹn, L. vừa đến tiệm tóc thì 9-10 thợ làm tóc vây quanh, hỏi han liên tục trong tiếng nhạc bật lớn khiến nữ sinh bối rối và “ngợp”.

“Họ chê tóc tôi yếu, xơ, không đủ điều kiện làm mẫu, cần phải dưỡng mới làm được. Họ đưa ra ba mức giá của thuốc dưỡng tóc là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Tôi chọn loại rẻ nhất mà không hề biết rằng đó là giá cho 1ml”, L. kể.

Hình ảnh cảnh báo bẫy "mẫu tóc miễn phí" được chia sẻ lên các diễn đàn (Ảnh: Quỳnh Chi).

Sau khi làm tóc xong, L. sốc khi chủ tiệm đưa hoá đơn 4 triệu đồng tiền thuốc dưỡng, giảm giá còn 3,7 triệu đồng. Khi nói không có tiền, nhóm nhân viên trong quán đòi giữ lại điện thoại, máy tính của L.

Trong lúc tranh cãi, L. may mắn được người dân xung quanh tiệm tới bênh vực, yêu cầu gọi công an phường tới xử lý. Cuối cùng, chủ tiệm xuống nước đòi L. trả 1,5 triệu đồng.

“Đó là một tiệm tóc ở đường Hoàng Mai. Tờ hoá đơn họ đưa cho tôi không có phần tên tiệm. Mái tóc làm hết 1,5 triệu đồng đó sau 1 ngày lại xơ như bình thường”, L. bức xúc, nói.

Đoàn Quỳnh Anh (SN 2005, sinh viên Trường Đại học Công Đoàn) cũng "tiền mất tật mang" vì tin vào quảng cáo tuyển mẫu tóc.

"Tiệm làm tóc đó ở đường Láng. Ban đầu, họ cam kết với tôi là không phát sinh chi phí gì. Tuy vậy, khi tới nơi, họ gần như thao túng tôi, khuyên tôi nên làm thêm gói dưỡng tóc vì tóc tôi xơ yếu. Không hiểu sao lúc đó tôi cứ nghe theo và đồng ý, dù cảm giác có gì đó chưa đúng", Quỳnh Anh chia sẻ.

Sau vài tiếng “làm mẫu tóc”, không những không có thù lao, Quỳnh Anh còn phải trả thêm 700.000 đồng. Nhưng theo lời cô, mái tóc của cô không hề bóng khoẻ hơn.

Đinh Đoàn Nhật Anh (SN 2004, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) cũng là nạn nhân của chiêu trò tuyển mẫu tóc này.

"Tôi thấy quảng cáo trên Facebook, họ bảo làm miễn phí hoàn toàn, chỉ xin ảnh để quảng cáo tiệm thôi. Tiệm ở đường Thuỵ Khuê”, Nhật Anh nói.

Cũng giống như trường hợp của L., khi Nhật Anh vào tiệm, nhân viên dùng chiêu quen thuộc là chê tóc khách xơ, rồi giới thiệu dung dịch phục hồi trước khi nhuộm.

Xong xuôi, Nhật Anh được chủ tiệm cho biết dung dịch đó không nằm trong gói miễn phí. Tiền công làm mẫu là 900.000 đồng, nhưng vì tóc Nhật Anh “không đạt tiêu chuẩn” nên chủ tiệm chỉ trả 500.000 đồng. Số tiền đó trừ thẳng vào tiền dung dịch phục hồi. Nhật Anh ra về tay không.

Cảnh báo cho sinh viên có nhu cầu làm thêm

Từ trải nghiệm mắc bẫy hai chữ “miễn phí”, Đinh Đoàn Nhật Anh khuyên các tân sinh viên không nên tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội. Nếu muốn làm đẹp, hãy xin kinh nghiệm của các bạn sống tại thành phố, nhờ giới thiệu địa chỉ uy tín.

Đoàn Quỳnh Anh thì cho rằng, dù đến bất kỳ tiệm làm tóc nào, miễn phí hay mất phí, các bạn trẻ nên yêu cầu báo giá chi tiết trước khi đồng ý sử dụng dịch vụ.

Nên đi cùng bạn bè thay vì đi một mình cũng là lời khuyên mà các nạn nhân cảnh báo tới cộng đồng, đặc biệt là những sinh viên ngoại tỉnh lần đầu đến Hà Nội.

Trước tình trạng nhiều tân sinh viên mất tiền oan, Lương Thanh Tâm, cựu Phó Bí thư Chi đoàn khóa 66 ngành Văn hoá học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định tân sinh viên là nhóm dễ bị nhắm đến nhất vì thiếu kinh nghiệm phân biệt thật giả.

“Tình trạng sinh viên năm nhất bị lôi kéo vào các hình thức lừa đảo diễn ra khá phổ biến, ở nhiều loại hình khác nhau, chủ yếu đánh vào nhu cầu muốn có việc làm thêm và có thu nhập.

Ngay tại khoa của tôi cũng từng có hai bạn tân sinh viên bị kẻ xấu dụ dỗ. Rất may các bạn đủ tỉnh táo và kịp thời báo cho cán bộ lớp và phụ trách để nhà trường thông tin rộng rãi, giúp toàn bộ sinh viên cảnh giác hơn. Song không phải ai cũng may mắn như hai bạn”, Tâm chia sẻ.

Tâm cũng khuyên các sinh viên tuyệt đối không nên tin vào những lời mời chào từ người lạ. Lời mời càng hấp dẫn thì càng khó tin. Chỉ cần một chút chủ quan, tò mò, tham lam là có thể dẫn đến thiệt hại về tài chính và ảnh hưởng tâm lý.

Với những thông tin liên quan tới học bổng, học phí, việc làm thêm, sinh viên nên kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống của nhà trường, của Đoàn - Hội Sinh viên, cố vấn học tập hoặc giáo vụ khoa.

“Việc chủ động trang bị kiến thức và thói quen kiểm chứng thông tin cũng sẽ giúp các bạn bảo vệ bản thân tốt hơn trong môi trường sống mới ở bậc đại học”, cựu Phó Bí thư Chi đoàn nhắn nhủ.

