4 học sinh tử vong trong mưa lũ, Bộ Giáo dục khẩn cấp hỗ trợ

Theo thống kê từ các địa phương, mưa lũ đã khiến 4 học sinh tử vong, trong đó Đắk Lắk có 3 học sinh và Lâm Đồng có 1 học sinh.

Các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi không ghi nhận thiệt hại về người nhưng chịu ảnh hưởng nặng về cơ sở vật chất và hoạt động dạy học.

Thiệt hại tại trường lớp được ghi nhận ở mức rất lớn. Tính đến trưa 24/11, hơn 97,5 tỷ đồng thiệt hại được ghi nhận tại 5 tỉnh. Hàng trăm trường học ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, nhà để xe, hệ thống thoát nước. Cụ thể, Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nhất với hơn 32,4 tỷ đồng, tiếp đó là Đắk Lắk với hơn 28,9 tỷ đồng, Gia Lai 22,6 tỷ đồng, Lâm Đồng 9,3 tỷ đồng và Quảng Ngãi 4,2 tỷ đồng.

Nhiều khu vực còn bị chia cắt, chưa thể thống kê đầy đủ.

Bộ đội hỗ trợ trường học dọn lũ tại Đắk Lắk (Ảnh: Nam Anh).

Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũng đặc biệt nghiêm trọng. Hoạt động học tập bị ảnh hưởng sâu rộng với gần 2.000 trường, điểm trường phải cho học sinh nghỉ học. Đến trưa 24/11, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, chủ yếu tại Đắk Lắk (290 trường) và Khánh Hòa (70 trường).

Trước tình hình khẩn cấp, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát thiệt hại, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, ưu tiên sử dụng các nguồn lực hỗ trợ để khôi phục cơ sở vật chất. Bộ cũng đề nghị huy động công an, quân đội, dân quân và các đoàn thể tham gia dọn dẹp trường lớp ngay khi nước rút.

Bộ sẽ cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh vùng lũ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách, hiện đã hỗ trợ cơ bản xong tại Đắk Lắk và tiếp tục triển khai tại các tỉnh còn lại.

Để hỗ trợ các địa phương thiệt hại, Bộ GD&ĐT phát động quyên góp trong toàn ngành, hỗ trợ mỗi tỉnh 300 triệu đồng. Mỗi gia đình, thân nhân của học sinh tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Bộ thông tin thêm, các tổ chức quốc tế như UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp như cung cấp đồ dùng học tập, nước uống, quần áo và hỗ trợ tài chính cho gia đình học sinh, đồng thời tổ chức hỗ trợ miễn phí cho học sinh bị ảnh hưởng tâm lý, sang chấn tâm lý sau lũ tại Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.