Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khó khăn, con em đồng bào

Ngày 12/6, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, tỉnh Quảng Nam đã tích cực ban hành các văn bản chỉ đạo và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (bên phải) kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Thanh Huy).

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Quảng Nam, năm nay tỉnh này có 17.429 thí sinh đăng ký thi, với 56 điểm thi và 711 phòng thi.

Tỉnh Quảng Nam dự kiến điều động hơn 3.200 người tham gia công tác coi thi, cùng với lực lượng thanh tra ngành GD&ĐT gồm 138 người, công an 275 người và y tế 55 người.

Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng đã thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi; phổ biến, quán triệt và tập huấn quy chế thi; tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi sao in đề thi, bảo quản đề thi bài thi được thực hiện theo đúng quy định tại quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh đã có kinh nghiệm tổ chức kỳ thi qua nhiều năm, tuy nhiên vẫn quán triệt với các sở, ngành không được lơ là, chủ quan trong triển khai nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Bộ GD&ĐT làm việc về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (Ảnh: Hằng Thúy).

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được thực hiện chu đáo, từ cơ sở vật chất đến đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Quảng Nam cho kỳ thi năm nay, đồng thời nhấn mạnh kỳ thi có ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh và xã hội.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm với từng ngành, từng địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi, những thông tin trước, trong và sau kỳ thi.

Chú trọng công tác an toàn, bảo mật đề thi; chú ý đến phòng, chống sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, quan tâm hơn đến thí sinh là con em gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.