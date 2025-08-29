Nghiên cứu ủy quyền cho chủ tịch xã quyết định nhân sự giáo dục

Sáng 29/8, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công giáo viên trước thềm năm học mới.

Theo ông Hoàn, trước thực tế thiếu giáo viên, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện các giải pháp đồng bộ như tuyển dụng, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, bố trí dạy liên trường… để kịp thời bổ sung nhân lực, bảo đảm không trường nào thiếu giáo viên đứng lớp.

Học sinh Trường Tiểu học Đông Vĩnh tựu trường trước thềm năm học mới (Ảnh: Nguyễn Phê).

Việc điều chỉnh, phân bổ biên chế cho năm học 2025-2026 phải hoàn thành trước ngày 20/9. Riêng công tác tuyển dụng và tiếp nhận giáo viên trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao phải kết thúc trước ngày 30/11 để kịp bổ sung cho các trường còn thiếu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ nghiên cứu cơ chế ủy quyền, phân công cho các cơ sở giáo dục và Chủ tịch UBND cấp xã trong việc ban hành các quyết định liên quan đến nhân sự như hết tập sự, nâng lương, nghỉ hưu, thôi việc, điều động, bổ nhiệm hoặc phân công giáo viên dạy liên trường sau biệt phái.

Trong trường hợp chưa kịp tuyển dụng, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cùng UBND các địa phương bố trí kinh phí để các trường ký hợp đồng ngắn hạn, bảo đảm học sinh có giáo viên ngay từ đầu năm học.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, kiểm tra công tác chuẩn bị, trao quà cho các giáo viên trước thềm năm học mới tại các trường miền núi sau lũ của hoàn lưu bão số 3 (Ảnh: Trọng Hoàn).

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An hiện thiếu hơn 4.000 giáo viên, trong đó bậc mầm non thiếu 1.579, tiểu học thiếu 1.198, THCS thiếu 942 và THPT thiếu 463. Sự mất cân đối còn diễn ra cục bộ ở nhiều địa phương do quy mô xã nhỏ, cơ cấu giáo viên giữa các vùng chưa đồng đều.

“Việc bổ sung, sắp xếp lại đội ngũ là yêu cầu cấp bách. Nếu không kịp thời, nhiều trường sẽ không đủ giáo viên đứng lớp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học”, ông Nguyễn Trọng Hoàn nhấn mạnh.

UBND tỉnh Nghệ An kỳ vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt và giải pháp linh hoạt, ngành giáo dục sẽ khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên kéo dài, tạo điều kiện để học sinh toàn tỉnh bước vào năm học mới trong tâm thế ổn định.